Partout en Europe, les gens retroussent leurs manches pour recevoir les premières doses d’un vaccin COVID-19.

L’Union européenne a officiellement lancé son programme de vaccination de masse dimanche 27 décembre, les agents de santé et les retraités recevant les premières injections.

Malgré quelques complications précoces concernant les contrôles de température, on espère que le jab Pfizer-BioNTech pourrait enfin mettre fin à la pandémie et aux restrictions qui y sont liées.

La campagne de vaccination est coordonnée dans les 27 États membres de l’UE, ce que la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a qualifié de « moment émouvant d’unité ».

«À notre époque, rien de tel n’a été fait auparavant», a déclaré Jeffrey Lazarus, professeur de recherche associé à l’Institut de Barcelone pour la santé mondiale (ISGlobal).

L’UE a commandé 300 millions de doses du vaccin Pfizer-BioNTech à distribuer à travers le continent. L’objectif est de faire en sorte qu’aucun État membre ne soit laissé pour compte.

Jusqu’à présent, chaque pays n’a reçu qu’une fraction des doses nécessaires – moins de 10 000 dans les premiers lots – avec un déploiement plus important prévu en janvier lorsque davantage de vaccins seront disponibles.

Les soins de santé étant une compétence nationale, les détails du déploiement sont gérés par chaque État membre.

Et il existe différentes manières de gérer une telle campagne et de communiquer sur le vaccin. En Grèce, le président et le premier ministre ont été vaccinés publiquement. Mais d’autres pays, comme la France, hésitent à le faire en raison de la prévalence du scepticisme vis-à-vis des vaccins.

En France, en Pologne et en Hongrie, plus de 40% des personnes interrogées déclarent ne pas vouloir recevoir le nouveau vaccin, souvent par crainte de ses effets secondaires potentiels. Des études montrent que les Européens sont parmi les plus sceptiques quant aux vaccins, ce qui pourrait limiter l’utilisation de ce nouveau vaccin.

« Il est important que les gens acceptent de se faire vacciner. Les vaccins sont sûrs et efficaces – ils ne constituent pas seulement une protection pour les gens eux-mêmes mais aussi, bien sûr, pour ceux qui les entourent », a déclaré Von der Leyen dans un message vidéo. le samedi.

Les experts disent qu’environ 70% de la population devrait être vaccinée pour éradiquer la propagation du COVID-19.

Jeffrey Lazarus, d’ISGlobal, dit qu’il sera important pour les gouvernements de répondre aux préoccupations des gens concernant les nouveaux vaccins, plutôt que de «les ignorer ou de les mettre de côté».

« Je pense qu’avec le temps et nous voyons les résultats qu’il n’y a vraiment pas d’effets secondaires majeurs, cela aidera », a-t-il ajouté.