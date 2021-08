Une tablette vieille de 3700 ans trouvée en Irak, premier exemple de géométrie appliquée : étude

Un mathématicien de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud en Australie a découvert qu’une tablette vieille de 3700 ans, qui était auparavant considérée comme la « liste des problèmes scolaires des enseignants », est en fait le plus ancien exemple de géométrie appliquée. La tablette a été découverte au 19ème siècle et se trouve dans un musée à Istanbul depuis près d’un siècle. La tablette – nommée Si.427 – a été découverte à l’origine dans ce qui est aujourd’hui le centre de l’Irak.

« La découverte et l’analyse de la tablette ont des implications importantes pour l’histoire des mathématiques », a déclaré Daniel Mansfield, l’auteur de l’étude, dans un communiqué. L’étude a été publiée le 3 août dans Foundations of Science.

Selon le chercheur, la nouvelle analyse a révélé que les calculs et les diagrammes sur la tablette électronique indiquent qu’elle a probablement été utilisée par un arpenteur pour faire des calculs sur un terrain qui était en vente. Fait intéressant, la tablette à main, qui semble être écrite à l’aide d’un stylet, utilise un concept mathématique que nous connaissons maintenant sous le nom de triplets de Pythagore. Les triplets de Pythagore sont les trois côtés d’un triangle rectangle dans lequel la somme des carrés des plus petits côtés est égale au carré du plus grand côté. Cependant, le calcul utilisé dans la tablette ne ressemble en rien à ce que nous faisons en trigonométrie moderne, en utilisant les rapports sin, cos et tan. Pour cette raison, les chercheurs ont attribué le nom de « proto-trigonométrie » au système utilisé par la tablette.

Mansfield, avec son collègue de l’UNSW Norman Wildberger, avait déjà analysé une autre tablette de la même époque qui décrivait des triangles rectangles à l’aide de triplets de Pythogorus.

Selon Mansfield, la connaissance d’un système de calcul complexe tel que les triplés de Pythagore fait allusion au niveau sophistiqué de la société à laquelle appartenait la tablette. Les nouvelles révélations pourraient être importantes pour l’histoire de la géométrie, selon le chercheur.

L’origine de la géométrie la plus ancienne remonte à la civilisation de la vallée de l’Indus, à l’exception de nombreuses civilisations anciennes, notamment la Babylonie, l’Égypte ancienne et la Grèce antique. D’après ce qui était connu jusqu’à présent, les premières preuves de la géométrie remontent à 3000 ans avant notre ère.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici