Une synagogue de Berlin est attaquée avec des bombes incendiaires alors que les incidents antisémites se multiplient en Allemagne

BERLIN (AP) — Une synagogue de Berlin a été attaquée à coups de cocktails Molotov tôt mercredi alors que les incidents antisémites se multiplient dans la capitale allemande suite à l’escalade violente au Moyen-Orient.

La communauté Kahal Adass Jisroel a déclaré que sa synagogue, située dans le quartier de Mitte, avait été attaquée par deux engins incendiaires. La police a confirmé l’incident.

« Des inconnus ont lancé deux cocktails Molotov depuis la rue », a écrit la communauté sur X, anciennement Twitter. Il a également publié une séquence vidéo de policiers enquêtant sur les lieux devant la synagogue qui a été bouclée.

Le complexe immobilier de la communauté Kahal Adass Jisroel, au centre de Berlin, abrite une synagogue, un jardin d’enfants et un centre communautaire.

La police a également déclaré qu’il y avait eu des émeutes pendant la nuit entre les immigrés musulmans et la police dans les quartiers de Neukölln et Kreuzberg et à la porte de Brandebourg de Berlin, au cours desquelles plusieurs policiers ont été blessés.

Suite à l’attaque brutale du Hamas contre Israël le 7 octobre et à la guerre à Gaza qui a suivi, la police a renforcé la sécurité des institutions juives à Berlin et dans toute l’Allemagne. Pourtant, les drapeaux israéliens qui flottaient en signe de solidarité devant les hôtels de ville dans tout le pays ont été arrachés et brûlés. Plusieurs bâtiments de Berlin où vivent des Juifs avaient l’étoile de David peinte sur les portes et les murs.

The Associated Press