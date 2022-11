Une suspecte à la bombe à Istanbul “avoue avoir posé un explosif mortel et s’être enfuie avec une rose rouge” alors qu’elle est défilée par des flics

UNE FEMME a avoué avoir posé une bombe qui a tué six personnes à Istanbul, a annoncé la police.

La vidéo montre le moment où Ahlam Albashir a été arrêtée et elle a ensuite été défilée menottée après avoir été vue s’enfuir avec une rose rouge à la main.

Ahlam Albashir a été exhibé menotté après son arrestation

Le moment où des flics armés ont arrêté la suspecte dans son appartement

La police a publié des images d’une femme qui a été vue en train de s’enfuir quelques instants avant l’explosion

La femme suspecte mise en garde à vue Crédit : Twitter

Elle fait partie des 22 suspects arrêtés Crédit : Twitter

Des images antérieures de vidéosurveillance montraient un suspect fuyant tenant une rose rouge quelques instants avant qu’une explosion ne se produise dans une rue commerçante bondée, blessant au moins 81 autres personnes dimanche après-midi.

La police turque a maintenant nommé le suspect car Albashir est un ressortissant syrien qui est un officier spécial du renseignement du Parti des travailleurs du Kurdistan interdit.

Des images la montraient également sur le sol de son appartement avec des policiers pointant des armes sur elle et des pantalons de camouflage sur le sol.

Des images horribles montraient des corps éparpillés sur l’avenue Istiklal, la principale rue commerçante du centre d’Istanbul près de la place Taksim et parmi les morts se trouvent une jeune fille et son père.

Le ministre turc de l’Intérieur, Süleyman Soylu, a déclaré qu’un suspect était en détention et a accusé les militants kurdes d’être responsables de l’attaque.

La police a déclaré avoir arrêté 47 suspects, dont la personne qui avait posé la bombe.

Albashir a été vu vêtu d’un sweat à capuche violet, a été vu en train d’être arrêté et plus tard, menotté, emporté dans un poste de police, suivi d’autres suspects.

“La personne qui a largué la bombe a été détenue par notre Direction générale de la sécurité”, a déclaré Soylu. TRT Haber.

Les journaux télévisés ont montré des images d’une personne, qui semblait être une femme, laissant un colis sous un parterre de fleurs surélevé dans la rue historique, un endroit populaire pour les acheteurs et les touristes.

Des centaines de personnes ont fui l’avenue après l’explosion de dimanche, alors que les ambulances et la police se précipitaient.

Le survivant Massimo D’Angelo, 30 ans, s’est souvenu du moment où la bombe a explosé.

“J’étais avec mes collègues et mes camarades de classe, nous étions allés dans un musée et avons décidé d’aller prendre un café”, a déclaré l’Italien, qui étudie à l’université de Loughborough, au Mirror.

“Nous marchions de la place Taksim à Galata et avons dû traverser Istiklal.

« Soudain, nous avons entendu boum, boum, puis ça s’est tu. Je pense que tout le monde a pris quelques secondes pour comprendre ce qui se passait. Je pensais que c’était une fusillade de masse ?

« Mais ensuite, j’ai pu sentir ce que je pense être de la poudre à canon. L’odeur était comme si quelque chose brûlait mais c’était vraiment étrange, je me souviens vraiment de l’odeur.

M. Soylu a déclaré qu’il soupçonnait que la bombe était l’œuvre du groupe séparatiste kurde le PKK et a promis une réponse ferme.

Il a dit : “Ceux qui nous ont causé cette douleur peuvent ressentir de plus en plus de douleur.”

Aucun groupe n’a revendiqué l’explosion.

Plus tôt, le vice-président turc Fuat Oktay a déclaré : “Nous pensons qu’il s’agit d’un acte terroriste perpétré par un attaquant, que nous considérons comme une femme, qui a fait exploser la bombe”.

Des images de vidéosurveillance auraient montré une femme assise sur un banc pendant 45 minutes et laissant derrière elle un sac peu avant l’explosion.

D’autres images de vidéosurveillance diffusées par la police montraient une suspecte s’enfuyant de la rue, rapporte Sozcu.

Parmi les personnes décédées figuraient Yusuf Meydan – qui travaillait pour le ministère turc de la famille et des services sociaux – et sa jeune fille Ecrin.

Le ministre du département, Derya Yanik, a déclaré : « Je maudis cette attaque perfide qui a tué un père et sa fille.

“En tant qu’État, nous sommes aux côtés des familles de nos frères et sœurs qui ont perdu la vie et de nos blessés avec tous nos moyens.

“Aucun foyer maléfique ne pourra perturber notre unité et notre solidarité.”

Le président Recep Tayyip Erdogan a déclaré que les responsables seraient punis.

Avant d’embarquer dans un plan pour le sommet du G20, il a déclaré aux journalistes qu’il condamnait “l’ignoble attentat” qui avait “l’odeur de la terreur”.

Il a ajouté: “Notre peuple peut être assuré que les coupables de l’attaque seront punis comme ils le méritent.”

Il a également déclaré que les premières informations suggéraient “qu’une femme y ait joué un rôle”.

“Courir en panique”

Des images de la scène montraient des corps éparpillés dans la rue commerçante, populaire auprès des touristes et des familles.

La vidéo montrait une boule de feu en éruption au-dessus de la rue animée et une forte détonation avant que la foule n’afflue sur la place Taksim voisine.

Un buggy renversé a pu être vu dans la rue à la suite de l’explosion.

Le témoin oculaire Cemal Denizci a déclaré : “Les gens couraient en panique… Il y avait de la fumée noire. Le bruit était si fort, presque assourdissant.”

Des images de vidéosurveillance terrifiantes ont également capturé le moment où l’explosion s’est produite à côté d’un banc. qui semblait avoir un sac dessus.

Le ministre turc de la Justice, Bekir Bozdag, a déclaré à la télévision A Haber : “Une femme était assise sur l’un des bancs depuis plus de 40 minutes, puis elle s’est levée.

“Une ou deux minutes plus tard, une explosion s’est produite.

“Il y a deux possibilités. Soit il y a un mécanisme placé dans ce sac et il explose, soit quelqu’un le fait exploser à distance”.

Il a ajouté: “Toutes les données sur cette femme sont actuellement examinées.”

Un match de football prévu entre Besiktas et Antalyaspor à Istanbul a été reporté à la suite de l’attaque.

Les autorités turques ont interdit toute diffusion d’images et de vidéos de l’explosion dans les médias du pays.

Les États-Unis ont condamné l’attaque, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, déclarant : “Nous sommes aux côtés de notre allié de l’OTAN, la Turquie, dans la lutte contre le terrorisme”.

Le président français Emmanuel Macron a déclaré dans un message : “Nous partageons votre douleur. Nous sommes à vos côtés dans la lutte contre le terrorisme”.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a tweeté en turc : “La douleur du peuple turc ami est notre douleur”.

Istanbul et d’autres villes turques ont été prises pour cible par le passé par des séparatistes kurdes, l’Etat islamique et d’autres groupes, notamment lors d’une série d’attaques en 2015 et 2016.

L’explosion survient des mois avant les élections présidentielles qui devraient être difficiles pour le président Erdogan.

La place Taksim est l’une des places publiques les plus célèbres d’Istanbul et a été le théâtre d’un certain nombre d’événements importants au cours de l’histoire récente de la Turquie.

En 1977, des extrémistes de droite ont ouvert le feu sur une foule de manifestants, tuant 37 personnes.

La place a également vu des manifestations de masse contre le gouvernement turc en 2013.

