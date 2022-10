Une suspecte a jeté le corps d’une fille de 12 ans dans une valise puis “est allée acheter un croissant comme si de rien n’était”

Une FEMME suspecte qui aurait jeté le corps d’une fille de 12 ans dans une valise est allée acheter un croissant car il ne s’est rien passé, a-t-on révélé.

La jeune fille, identifiée uniquement comme Lola, a été découverte dans une valise près de son immeuble dans la capitale française, alors que la police parisienne détaillait ses terrifiantes blessures.

Un témoin local a raconté comment il avait vu la suspecte – qui est maintenant entendue par la police – se promener avec une lourde valise.

“On l’a vue entrer dans l’immeuble elle était seule, et elle est ressortie un peu plus tard. On l’a vue une demi-heure plus tard avec la valise, elle parlait à tout le monde, elle avait l’air un peu folle”, a raconté le témoin à BFMTV.

“Elle avait du mal à porter la valise, nous pensions que c’était parce que c’était des objets lourds et qu’elle était assez mince – nous n’avons jamais pensé que c’était un corps.

“Il était 17 heures et elle se promenait avec cette valise, elle l’a même laissée devant un café et est allée à la boulangerie d’en face pour acheter un croissant car il ne s’était rien passé.”

Lola avait été portée disparue par ses parents vendredi après-midi après avoir échoué à rentrer de l’école à Paris.

L’écolière a été retrouvée ligotée avec une gorge tranchée et serrée dans la valise en plastique au bas d’un immeuble vendredi à 23 heures, a annoncé la police.

Samedi, il a été révélé que de mystérieux chiffres – “1” et “0” – avaient été découverts sur son corps.

Selon BFMTV, les chiffres ont été “placés” sur son corps – ce qui signifie qu’ils n’ont pas été dessinés ou éraflés sur sa peau.

Une autopsie réalisée samedi après-midi pour déterminer avec précision les cas de décès a révélé que Lola était morte asphyxiée, selon l’AFP.

La jeune fille a été retrouvée avec une importante blessure à la gorge et du ruban adhésif sur le visage, a indiqué la police.

Le père de Lola, qui est gardien de l’immeuble d’où l’enfant de 12 ans a disparu, avait commencé à s’inquiéter lorsque la petite fille n’était pas rentrée chez elle après avoir quitté l’école à 15 heures vendredi.

Vers 17 heures, sa mère inquiète Delphine s’est rendue au commissariat pour signaler sa disparition.

Elle a ensuite posté sur sa page Facebook, demandant de l’aide pour retrouver leur fille disparue, qu’elle a décrite comme une fille blonde souriante aux cheveux mi-longs. Lola portait un jean blanc, un pull blanc à capuche et un sac gris.

Le père de la petite fille aurait déclaré à la police qu’il avait vu sa fille en présence d’une femme d’une vingtaine d’années – qu’il a dit ne pas connaître – dans des images de vidéosurveillance de son immeuble vers 3h20.

Les images ont révélé que la jeune fille est entrée dans son immeuble mais n’est jamais rentrée chez elle, a déclaré une source proche du dossier citée par L’Avenir.

Selon un témoin, la suspecte leur avait demandé de l’aide pour porter une valise, qu’elle avait du mal à porter, jusqu’à une voiture à proximité.

Vers 23h30, un SDF a contacté la police après avoir prétendument découvert un corps sous des tissus dans une valise rue d’Hautpoul, à quelques rues d’où la jeune fille avait disparu.

Le parquet a confirmé que des traces de lutte avaient été découvertes au troisième sous-sol de l’immeuble de la jeune fille rue Manin, où ont été retrouvés du scotch de cave et un cutter.

Les parents de la jeune fille de 12 ans ont été informés de son décès samedi à 2 heures du matin.

Six personnes ont désormais été arrêtées dans le cadre de cette affaire, dont la femme qui se débattait pour porter une valise et le sans-abri qui a alerté la police, a indiqué le parquet.

Suite à la nouvelle, les personnes en deuil ont laissé des fleurs et des messages devant son immeuble.

Une lettre, écrite par une autre jeune fille et ornée de coeurs roses, disait : « Toi Lola, mon amie depuis la maternelle, tous ces souvenirs qui me reviennent à l’esprit, quand on aimait s’habiller avec des robes de princesse et quand on aimait embêter ton frère. Malgré le temps qui passera, je ne t’oublierai jamais. RIP”.

Une cellule de soutien psychologique d’urgence a été mise en place à l’école de Lola, où les parents ont indiqué à BFTMV qu’ils n’allaient pas laisser retourner leurs enfants, à moins d’être accompagnés.

BFMTV a rapporté que l’homme n’était pas un suspect dans l’affaire.

Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour “meurtre sur mineur de moins de 15 ans”.

