Une survivante d’un AVC s’épanouit grâce à une réadaptation cardiaque spécifique à l’AVC

Il y a six ans, Mary Logan faisait partie des premiers patients participant aux essais pionniers de réadaptation cardiaque des survivants d’un AVC (CROSS) au JFK Johnson Rehabilitation Institute.

Aujourd’hui, cette femme de 66 ans du Middlesex affirme qu’elle serait « six pieds sous terre » sans cette initiative révolutionnaire qui vise à changer fondamentalement la réadaptation des survivants d’AVC américains.

Les essais CROSS explorent les avantages du programme de rétablissement après un AVC JFK Johnson qui, contrairement à la réadaptation traditionnelle après un AVC, comprend un conditionnement cardiaque similaire à celui utilisé dans la réadaptation cardiaque. La recherche a révélé que les survivants d’un AVC qui ont terminé le programme ont amélioré tous les paramètres étudiés : réduction des réadmissions à l’hôpital, amélioration des performances cardiaques et amélioration de la fonction globale. Plus frappant encore, le programme a réduit de 76 % les risques de décès dans l’année suivant l’AVC.

« J’ai adoré le programme. C’était fantastique », déclare Mary. « Les personnes qui ont subi un AVC peuvent et doivent faire de l’exercice. J’ai constaté que je devenais de plus en plus forte. Je continue à faire de l’exercice tous les jours. Le programme a vraiment changé ma vie. »

Le programme de conditionnement cardiovasculaire aérobique est adapté aux patients victimes d’un AVC qui peuvent avoir des problèmes de mouvements musculaires, ou plégie, en raison de leur AVC. Les participants sont suivis et encouragés par une équipe médicale professionnelle.

Rééducation innovante après un AVC

Mary a été victime d’un AVC il y a six ans, alors qu’elle travaillait comme serveuse. Un matin, elle s’est sentie « tirée vers la droite… J’ai dû lutter pour aller vers la gauche ». Elle a continué à vivre, même à travailler, jusqu’à ce qu’au bout de trois jours, elle se rende finalement à l’hôpital alors qu’elle avait perdu l’usage de son bras, de sa jambe et de son épaule droits.

Elle a reçu des soins d’urgence et a ensuite été envoyée en réadaptation aiguë à l’hôpital JFK Johnson, où elle a passé 10 jours. Mais sa convalescence n’était pas terminée après son séjour en réadaptation aiguë. Ses médecins lui ont suggéré d’envisager les essais cliniques examinant le programme de récupération après un AVC de JFK Johnson. Le programme comprend 36 séances d’entraînement cardiovasculaire par intervalles sous surveillance médicale ; des visites de suivi avec un médecin de médecine physique et de réadaptation fournissant des informations sur les facteurs de risque spécifiques à l’AVC, comme l’arrêt du tabac et la nutrition ; et une réadaptation traditionnelle après l’AVC pour traiter les problèmes liés à l’AVC.

Dr Sara Cuccurullodirecteur médical de JFK Johnson, et Dr Talya Flemingdirecteur du programme de rétablissement de l’AVC et du programme de suivi, ont dirigé les recherches tout en plaidant pour une réadaptation plus efficace des survivants d’AVC. Les chercheurs de JFK Johnson sont actuellement en pourparlers avec des instituts de réadaptation clés à travers le pays pour étendre la recherche à l’échelle nationale.

L’AVC et les maladies cardiaques touchent tous deux le système vasculaire. En cas d’AVC, le système vasculaire du cerveau est touché, et en cas de maladie cardiaque, le système vasculaire du cœur est touché. Actuellement, Medicare et les autres assureurs de soins de santé couvrent généralement un programme complet de rééducation cardiovasculaire aérobique uniquement pour les maladies cardiaques, mais pas pour les personnes en convalescence après un AVC.

La réadaptation cardiaque pour tous

Le Dr Cuccurullo et le Dr Fleming affirment que les données des essais CROSS montrent que les patients victimes d’AVC bénéficieraient grandement d’un accès à la réadaptation cardiaque.

À l’époque, Mary ne savait pas que sa réadaptation cardiaque était une innovation et qu’elle n’était généralement pas offerte aux survivants d’un AVC. Elle reconnaît que l’entraînement par intervalles cardiaques ainsi que tout le soutien apporté à sa réadaptation lui ont permis de se préparer à un avenir plus sain. Aujourd’hui, Mary travaille comme conductrice Uber et fait de l’exercice tous les jours.

« Je pense que toute personne ayant subi un AVC devrait avoir la possibilité de bénéficier de ce programme », a-t-elle déclaré.

Prochaines étapes et ressources

