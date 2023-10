Une survivante du festival de musique israélien raconte à DC et au Congrès son histoire d’évasion

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

Une femme de 25 ans qui a survécu de justesse au massacre commis ce mois-ci lors d’un festival de musique en Israël a tremblé en racontant son histoire à Washington. Des roquettes ont survolé le site du festival à Reim et des hommes armés l’ont envahi, a déclaré Noa Ben Artzi à la synagogue historique Sixth & I, où les dirigeants juifs américains ont organisé mardi un événement avec des responsables gouvernementaux en soutien à Israël. Ben Artzi a déclaré qu’elle avait tenté de s’enfuir en voiture, puis s’était réfugiée dans un petit abri en ciment avec d’autres spectateurs.

« Trente personnes sont tombées sur moi. Tout le monde voulait sauver sa vie », a déclaré Ben Artzi, étudiante en génie industriel de la ville israélienne de Hod HaSharon, en agrippant le podium en bois. « La prochaine chose que je sais, c’est qu’ils lancent cinq grenades à l’intérieur, des morceaux de corps volent partout, et tout ce que j’entends autour de moi, ce sont des gens qui suffoquent, des gens les uns sur les autres et de nombreux coups de feu venant de l’intérieur. »

Elle a rappelé comment les assaillants ont brûlé les corps à l’entrée du refuge, le remplissant de fumée. Certaines personnes ont fui l’abri à la recherche d’air frais, pour ensuite être abattues en sortant. Elle s’est cachée pendant 3h30, dit-elle. Alors qu’elle devenait de plus en plus désemparée en racontant son histoire, son frère la réconforta sur scène. Elle est apparue comme une survivante d’une attaque qui a tué au moins 260 personnes – dans le cadre d’une attaque sur plusieurs fronts au cours de laquelle le Hamas a tué au moins 1 400 personnes en Israël et a pris environ 200 otages à Gaza.

« J’ai pensé à ma famille », a-t-elle déclaré, « et j’avais une question : ‘Pourquoi est-ce que je mérite d’étouffer jusqu’à ma mort ?’ »

Ben Artzi s’est exprimé aux côtés de dirigeants américains et juifs lors de l’événement, organisé par la Conférence des présidents des principales organisations juives américaines alors que le président Biden se prépare à se rendre en Israël mercredi dans une démonstration spectaculaire de soutien.

Les dirigeants du Congrès ont également promis mardi leur soutien à Israël et ont évoqué la montée de l’antisémitisme dans le monde. Beaucoup ont fait des comparaisons avec l’Holocauste.

Le 7 octobre a marqué « le plus grand nombre de Juifs tués en un seul jour depuis l’Holocauste ». Plus de Juifs sont morts le 7 que lors de la Nuit de Cristal, nous rappelant les jours les plus sombres », a déclaré le chef de la majorité au Sénat, Charles E. Schumer (DN.Y.), le plus haut élu juif des États-Unis. C’était, dit-il, « quelque chose auquel nous penserons désormais chaque jour pour le reste de notre vie ».

Schumer, qui s’est rendu la semaine dernière en Israël avec une délégation de responsables américains, a décrit avoir rencontré des familles de personnes prises en otages par le Hamas et avoir entendu parler d’un kibboutz qui avait été attaqué et de la façon dont « plus de 100 personnes » de tous âges avaient été « parquées » dans un salle de jeux et tué. Schumer a déclaré que cela lui rappelait l’histoire de son arrière-grand-mère, que les nazis ont abattue avec toute sa famille sur leur porche dans une ville de l’ouest de l’Ukraine.

« Durant cette période difficile, Israël bénéficiera du soutien de l’Amérique », a-t-il déclaré, ajoutant que le Sénat voterait rapidement sur l’aide humanitaire. « Nous ne nous contenterons pas de parler. Nous agirons.

Le leader de la majorité parlementaire, Steve Scalise (R-La.), a déclaré que 423 des 434 membres de la Chambre avaient signé une législation bipartite exprimant son soutien à Israël et condamnant « le Hamas et ses partisans iraniens ». Le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell (R-Ky.) et le chef de la minorité parlementaire Hakeem Jeffries (DN.Y.) faisaient également partie de ceux qui ont pris la parole.

Une délégation de 50 dirigeants juifs prévoyait de se rendre en Israël immédiatement après l’événement pour démontrer le soutien américain, en rencontrant des dirigeants politiques et militaires, des familles d’otages américains, des blessés américains et israéliens et des évacués de Gaza.

Le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a parlé lors de l’événement de l’expérience de sa mère fuyant le nazisme et de l’antisémitisme d’aujourd’hui. Un rapport du FBI publié lundi montre une augmentation de 25 % de la haine antisémite entre 2021 et 2022.

« La semaine dernière, nous avons vu un manifestant brandir une croix gammée lors d’un rassemblement à Times Square le week-end dernier. Les chants « Gazez les Juifs » ont été entendus lors d’un rassemblement à Sydney, en Australie. Les médias britanniques ont rapporté une augmentation de plus de 300 pour cent des incidents antisémites rien qu’au Royaume-Uni depuis l’attaque du Hamas contre Israël », a déclaré Mayorkas.

« Je n’implore pas seulement la vigilance et la vigilance ; J’implore la force », a-t-il déclaré, « la force de vivre notre vie juive et de ne pas laisser la peur prendre le dessus ».

Ben Artzi, ayant survécu, a parlé mardi au nom de ceux qui n’ont pas survécu. Sa meilleure amie et la sœur de sa meilleure amie, a-t-elle déclaré, ont été tuées ou emmenées lors de l’attaque. Tous deux étaient citoyens américains.