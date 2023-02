Une survivante du cancer infantile travaille maintenant pour aider les autres comme elle

6 février 2023 – Il peut sembler inévitable que Maggie Rogers, 33 ans, survivante d’un cancer infantile, finisse un jour par poursuivre une carrière liée au cancer d’une manière ou d’une autre.

Elle a atteint cet objectif il y a quelques semaines lorsqu’elle a commencé à travailler comme directrice du soutien pédiatrique, adolescent et jeune adulte en oncologie au Société américaine du cancer. Ses tâches sont vastes, y compris la direction des initiatives, des projets et des activités du programme autour du cancer pédiatrique et du jeune adulte. Elle travaillera également à la collecte de fonds auprès de groupes partenaires et de parties prenantes, telles que d’autres organisations à but non lucratif et entreprises.

Sa décision de s’immerger dans l’univers du cancer a pris du temps.

“En tant qu’enfant, le cancer faisait partie de mon identité”, dit Rogers, qui a reçu un diagnostic de cancer du rein de stade III à l’âge de 4 ans et se souvient d’avoir commencé la maternelle chauve à la suite de ses traitements de chimiothérapie intensifs. “Mais travailler dans le domaine du cancer et l’avoir eu au départ semblait être trop près de chez moi.”

Titulaire d’un baccalauréat en psychologie et d’une maîtrise en santé publique et épidémiologie, elle a poursuivi des emplois liés aux soins de santé, ce qui l’a amenée à travailler au Centre pour faire progresser les soins palliatifs au Mount Sinai Hospital de New York, où elle a travaillé pendant les 8 dernières années.