Une survivante du cancer du sein raconte son histoire pour sensibiliser les gens

Sarah Keshane, de Regina, est l’une des nombreuses survivantes du cancer du sein.

REGINA – Le Mois de sensibilisation au cancer du sein est l’occasion pour les gens de donner un coup de main dans la recherche d’un remède à la maladie et pour les survivantes de raconter leur histoire afin de faire passer le message.

Sarah Keshane, une survivante du cancer du sein, a raconté son histoire après avoir reçu son diagnostic.

Keshane, une résidente de Regina, a senti pour la première fois que quelque chose n’allait pas en septembre 2021. Elle avait subi un examen médical, et rien ne s’est produit. Cependant, en décembre 2021, Keshane a remarqué une crête sur sa poitrine. Elle est allée chez le médecin à ce sujet et on lui a dit qu’il s’agissait probablement d’une infection ou d’une accumulation de liquide.

Malgré la prise des médicaments prescrits par le médecin, Keshane savait que quelque chose n’allait pas. En janvier 2022, Keshane s’est rendue aux urgences et a subi plusieurs tests. Là, on a découvert que Keshane avait un cancer du sein de stade 3.

Pour Keshane, il a été choquant d’apprendre qu’elle est passée d’un état complètement normal et en bonne santé en septembre 2021 à un cancer de stade 3 et une tumeur de plus de 8 cm de long en janvier 2022.

Elle a subi quatre traitements d’un type spécifique de chimiothérapie suivis de 12 traitements d’un type différent de chimiothérapie. Elle a ensuite subi une radiothérapie et un traitement d’immunothérapie, ainsi qu’une double mastectomie (ablation de deux seins). Des études ont montré que l’ablation du sein d’une personne peut réduire le risque de cancer du sein et aider à traiter les personnes atteintes de la maladie.

Après avoir subi un traitement intense, Keshane a été considérée comme en rémission, ce qui signifie que les traitements ont éliminé tout signe ou symptôme de cancer.

Le voyage de Keshane avait été long et fatiguant. Elle a déclaré que cela affectait sa santé mentale et n’améliorait pas l’anxiété à laquelle elle était déjà confrontée avant de découvrir qu’elle avait un cancer.

Elle a également déclaré que l’idée d’une réapparition de la maladie était toujours dans son esprit.

Heureusement pour Keshane, le soutien massif qu’elle a reçu de ses amis, de sa famille et de son lieu de travail a rendu son processus de rétablissement beaucoup plus fluide.



Keshane est enseignante à l’école Regina Huda et lorsqu’elle a appris son diagnostic de cancer, elle a été transparente avec ses travailleurs et ses étudiants sur ce qui se passait.

Après que Keshane ait décidé de participer à la Course à la vie CIBC de Regina cette année, l’école Regina Huda a décidé d’organiser une collecte de fonds à l’école et de faire don de l’argent gagné. Chaque classe avait un pot dans lequel les élèves pouvaient y mettre des dollars ou des pièces de deux dollars afin de recueillir des fonds pour la cause. L’école a réussi à récolter plus de 2 000 $ et a fait don de l’argent au nom de Keshane pendant la course.

Keshane a également déclaré que les parents de la communauté musulmane avaient contribué aux dons et que la fille de son amie proche avait aidé à collecter des fonds en fabriquant et en vendant des porte-clés. En raison des dons massifs sous son nom, Keshane s’est classée 3ème pour les dons parmi les participants à l’événement.

Le soutien de l’école, des amis et de la famille était vraiment spécial pour Keshane. Grâce à leurs efforts et à d’autres dons, la Course à la vie CIBC de Regina a permis de recueillir près de 300 000 $ en 2024.

Selon la Société canadienne du cancer, une Canadienne sur huit développera un cancer du sein.

En règle générale, les femmes de plus de 40 ans reçoivent un diagnostic de cancer du sein, mais Keshane a déclaré que chaque femme, quel que soit son âge, devrait se faire examiner si elle sent que quelque chose ne va pas. Elle a également noté que les femmes ayant des tissus mammaires denses ont plus de mal à ressentir des bosses sur leurs seins, ce qui rend plus difficile l’identification d’une tumeur potentielle.

Elle a également plaidé pour davantage d’appareils de mammographie, d’imagerie par résonance magnétique (IRM) et de radiologues pour aider à identifier plus rapidement les tumeurs potentielles et à les traiter plus rapidement.

Alors que le Mois de la sensibilisation au cancer du sein a lieu en octobre, Keshane a déclaré que les gens peuvent toujours faire un don et soutenir les efforts de recherche tout au long de l’année.