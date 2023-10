À 38 ans, Stefanie Gerard, étudiante diplômée et mère, a été confrontée à un diagnostic inattendu de cancer du sein – fait partie d’une augmentation alarmante des cas de cancer du sein chez les femmes de moins de 50 ans.

Une étude récente publiée dans la revue médicale JAMA Network Open ont constaté une augmentation de près de 8 % des cas diagnostiqués au cours des 10 années précédant 2019. Aux États-Unis, le cancer du sein se classe au deuxième rang des cancers les plus courants chez les femmes et est la deuxième cause de décès liés au cancer chez les Américaines.

Le Dr Céline Gounder, collaboratrice médicale de CBS News et rédactrice en chef pour la santé publique chez KFF Health News, a déclaré que même si traditionnellement, l’âge était le principal déterminant de la santé. dépistages du cancer du sein, le domaine médical s’oriente désormais davantage vers les facteurs de risque. Ceux-ci incluent les antécédents familiaux et la génétique.

“Les gens doivent partager leur histoire familiale entre eux”, a déclaré Gounder.

Gérard, qui avait des antécédents familiaux de cancer du sein et une mutation génétique, augmentant son risque, a parlé à ses médecins d’une douleur persistante à l’aisselle gauche et au sein. Même si elle a subi des échographies annuelles et même une IRM mammaire, tous les tests se sont révélés négatifs.

“Ils disaient toujours : ‘Tu n’as pas besoin de mammographie avant 40 ans, pas de mammographie, tu vas bien, tu vas bien'”, a déclaré Gérard. Ajoutant à la confusion, on lui a dit que « le cancer ne fait pas de mal ».

Cependant, en mai, après avoir consulté un nouveau médecin, Gérard a eu un mammographie qui a détecté un cancer du sein à un stade bas. Les radiologues l’ont informée que son type de cancer présentait des microcalcifications visibles uniquement sur les mammographies. La révélation l’a amenée à réaliser qu’elle avait toujours besoin d’une mammographie.

Les tests tissulaires postopératoires ont révélé que le cancer de Gérard était un carcinome canalaire de stade 2, une forme invasive. La maladie s’était propagée à ses ganglions lymphatiques et elle avait besoin d’une chimiothérapie, de radiothérapies et d’une double mastectomie.

“Quand j’ai appris que j’allais subir une mastectomie, j’ai voulu me souvenir de mon corps tel qu’il était”, a-t-elle déclaré.

Gérard s’est tourné vers Instagram et a embauché un photographe pour capturer son corps avant l’opération.

“C’est toujours mon corps. Il porte juste quelques blessures de combat”, a-t-elle déclaré.

Aujourd’hui, en tant que survivant porteur d’un message puissant, Gérard défend l’importance des dépistages précoces.

“Il faut faire le dépistage plus tôt. Et si j’avais attendu ?” dit-elle.

“S’il y a quelque chose dans votre esprit qui vous dit: ‘Ce n’est pas bien’, alors vous devez faire pression pour que vous puissiez passer ce test”, a déclaré Gerard.

Gérard doit subir son troisième cycle de chimiothérapie la semaine prochaine. Son équipe médicale prévoit de la réexaminer dans les mois à venir pour évaluer l’efficacité du traitement.

Elle reste optimiste.

“À chaque instant où je regarde ma fille, c’est comme si j’essayais de retenir chaque instant et je veux juste savoir que tout ira bien, je serai là et je vais la voir grandir. debout”, a-t-elle déclaré.

Les dépistages précoces présentent des inconvénients potentiels. Les femmes plus jeunes ont tendance à avoir des seins plus denses, ce qui peut nécessiter davantage de biopsies. Ces biopsies, bien qu’essentielles au diagnostic, comportent des risques, notamment des cicatrices.

“Vous ne voulez pas que toutes ces femmes âgées de 20 à 30 ans se retrouvent avec des biopsies inutiles”, a déclaré Gounder.

Gounder a déclaré que même si beaucoup associent la douleur mammaire au cancer, elle est plus fréquemment liée aux changements hormonaux. Les principaux indicateurs de cancer du sein à prendre en compte comprennent les masses dans le sein, les changements cutanés ou les éruptions cutanées, les capitons et les écoulements sanglants des mamelons.

Pour les patients qui se sentent ignorés par leurs médecins, Gounder a déclaré que les patients devraient amener une personne de confiance à leurs rendez-vous pour obtenir des conseils et, si nécessaire, demander un deuxième avis.