Une survivante du cancer du sein à London salue la décision de l’Ontario d’abaisser l’âge requis pour le dépistage

Une femme de London, en Ontario, atteinte d’un cancer du sein, salue l’abaissement des critères d’âge pour le dépistage du cancer du sein dans la province, affirmant que cela permettra à davantage de femmes de prendre en charge leur santé.

Les Ontariens peuvent désormais se présenter eux-mêmes à une mammographie à partir de 40 ans. Les personnes âgées de 40 à 49 ans peuvent désormais passer une mammographie couverte par l’OHIP sans avoir besoin de la recommandation d’un médecin ou d’une infirmière praticienne, dans le cadre du Programme ontarien de dépistage du cancer du sein.

La ministre de la Santé, Sylvia Jones, a annoncé l’année dernière que la province abaisserait de 50 à 40 ans l’âge requis pour les demandes de dépistage du cancer du sein, et elle a déclaré mardi que le changement était désormais entré en vigueur.

C’est une bonne nouvelle pour la Londonienne Janice Byrne, qui a reçu un diagnostic de cancer du sein l’année dernière à 44 ans.

« C’est fantastique », a-t-elle déclaré. « Je suis vraiment ravie parce que cela signifie simplement que les choses peuvent aller plus vite. Et je pense que cela donne aux femmes la possibilité de se défendre elles-mêmes, d’aller en ligne, de prendre rendez-vous, d’entrer et d’avoir l’esprit tranquille. »

Byrne s’est rendue chez son médecin après avoir ressenti une vive douleur au sein en mars 2023, mais l’échographie qui lui a été faite n’a montré aucune inquiétude. On lui a dit qu’elle allait bien.

« Quelque chose au plus profond de moi m’a dit : non, ça ne va pas », a déclaré Byrne, à qui on a diagnostiqué un cancer du sein de stade 2 en août.

Elle a dû faire pression pour passer une mammographie car elle n’était pas considérée comme à haut risque et ne pouvait pas, à l’époque, en réserver une par elle-même, a-t-elle déclaré.

Janice Byrne a reçu un diagnostic de cancer du sein à l’âge de 44 ans. Elle a dû insister pour qu’une mammographie soit réalisée parce qu’elle ne pouvait pas en réserver une elle-même à l’époque, et affirme que l’abaissement de l’âge requis pour l’auto-référence est un pas en avant positif. (Soumis par Janice Byrne)

La mammographie était anormale, ce qui a conduit à une biopsie qui a confirmé le cancer.

« Si je n’avais pas insisté là-dessus, [the cancer] serait toujours là et grandirait probablement », a déclaré Byrne.

Après avoir subi une tumorectomie et reçu une chimiothérapie et une radiothérapie, Byrne a été guéri du cancer et prend désormais des médicaments quotidiennement pour réduire le risque de récidive.

Byrne a déclaré qu’elle dit maintenant aux autres femmes l’importance de se faire dépister pour le cancer du sein le plus tôt possible, et pense que la décision d’abaisser la limite d’âge pour le programme d’auto-référence pour une mammographie est un pas en avant positif.

La ministre de la Santé de l’Ontario, Sylvia Jones, a annoncé l’année dernière que la province abaisserait de 50 à 40 ans l’âge d’auto-référence pour un dépistage du cancer du sein, à compter de l’automne 2024. La province dépense près de 20 millions de dollars pour accroître la disponibilité des rendez-vous et former du personnel supplémentaire. (CBC)

Le Dr Narinder Paul est responsable de l’imagerie du cancer à Santé Ontario. Il affirme que le dépistage précoce est un outil important que davantage de femmes peuvent utiliser.

« Lorsque nous commençons à attraper la maladie plus tôt, il existe de meilleures options pour la traiter avec de meilleurs résultats. Il est donc important que [women] réfléchissez-y au moins », a déclaré Paul.

Paul prévient cependant que les femmes plus jeunes ont des seins plus denses que celles qui sont plus âgées, ce qui signifie qu’il peut être plus difficile de détecter des anomalies lors de tests tels que les mammographies et peut conduire à des risques plus élevés de faux positifs.

Gardant cette prise de conscience à l’esprit, il a déclaré qu’un dépistage accru reste bénéfique.

« Élargir l’âge du dépistage à une population plus jeune est tout à fait logique. Mais bien sûr, chaque femme doit comprendre les avantages du dépistage et les risques liés au dépistage pour elle-même. »

Le Programme ontarien de dépistage du cancer du sein recommande aux personnes admissibles à une mammographie de parler à un fournisseur de soins de santé pour déterminer si elles doivent subir un test de dépistage.

Les gens peuvent aller à Ontariosante.ca pour trouver un site de dépistage du cancer du sein près de chez eux et prendre rendez-vous pour une mammographie.