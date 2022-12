Une survivante de la violence conjugale regarde le projet de loi pour lequel elle s’est battue devenir loi

Dans une saison de cynisme politique, Colette Martin a été témoin de ce qui lui a semblé être un miracle législatif vendredi matin.

Martin a regardé alors que le lieutenant-gouverneur. Brenda Murphy a donné la sanction royale à un projet de loi qui aurait pu lui épargner des années de douleur et de traumatisme s’il avait été publié en 1997.

“C’était le sentiment le plus incroyable. C’est comme un rêve devenu réalité pour moi”, a déclaré Martin dans une interview. “C’est la plus belle expérience que j’aie jamais vécue.”

Le projet de loi 17, la Loi sur la divulgation aux fins de protection contre la violence entre partenaires intimes, faisait partie des 24 projets de loi adoptés par le gouvernement progressiste-conservateur cet automne et promulgués vendredi.

Cela donnera aux forces policières le pouvoir légal de dire à quelqu’un dans une relation que son partenaire a des antécédents de violence conjugale.

“Enfin, c’est arrivé”, a déclaré Martin à propos du jalon. “Il m’a fallu 25 ans pour arriver ici.”

Poignardé 37 fois

En 1997, Martin a failli être assassinée par un homme avec qui elle avait eu une relation. Il l’a poignardée 37 fois.

“Mon ex avait déjà été inculpé”, a-t-elle déclaré. “Il avait cassé la mâchoire de son ex-petite amie, et il était de Montréal, donc je n’avais aucun moyen de le savoir, et je ne connaissais pas son passé.

“Si cette loi avait été en vigueur à ce moment-là, j’aurais pu obtenir les informations dont j’aurais eu besoin pour prendre une décision éclairée concernant ma relation.”

La législation est basée sur une loi britannique connue sous le nom de Clare’s Law, adoptée en 2014.

Kris Austin, qui est devenu ministre de la Sécurité publique en octobre, a présenté le projet de loi le mois dernier. (Sinisha Karich/Shutterstock)

Martin a été contacté par quelqu’un de l’Université du Nouveau-Brunswick en 2021 qui était intéressé à obtenir son aide pour faire pression pour une version de la loi de Clare ici.

Martin, qui est de Baie-Sainte-Anne, a contacté son député de l’époque, le progressiste-conservateur Jake Stewart, ainsi que la députée de Miramichi, Michelle Conroy.

Elle a également pris contact avec la branche de l’égalité des femmes du gouvernement.

Bientôt, Conroy l’a mise en contact avec Kris Austin, qui est devenu ministre de la Sécurité publique en octobre. Il a présenté le projet de loi le mois dernier et il a passé trois lectures et l’étape du comité en 10 jours.

La sanction royale de Murphy vendredi était la dernière étape.

“Je n’aurais jamais pensé en arriver là”, a déclaré Martin.

“Les choses ont été faites aujourd’hui”

Conroy a pris la parole à l’Assemblée législative vendredi pour présenter Martin, qui était à l’étage dans la galerie publique. Tous les députés lui ont réservé une standing ovation.

“Je suis absolument, magnifiquement, fier de Colette, et si heureux et fier de faire partie de l’aide de toutes les manières que j’ai faites et que j’aurais pu, pour que cela se produise”, a déclaré Conroy.

“C’est assez incroyable, tout ça.”

Martin a déclaré que l’expérience était un antidote à la croyance que le système politique ne peut jamais rien faire. “Je vais te dire une chose. Les choses ont été faites aujourd’hui.”

Sanction royale pour d’autres lois

D’autres projets de loi qui ont reçu la sanction royale vendredi, le dernier jour avant l’ajournement des députés pour Noël, comprenaient des projets de loi visant à :

Modifier la formule de la Commission de l’énergie et des services publics pour fixer les prix hebdomadaires du carburant afin de donner plus de discrétion à la Commission en cas de flambée des prix.

Fixer des limites aux augmentations de loyer qui permettraient à un tribunal d’étaler des hausses supérieures à l’inflation sur deux ou trois ans.

Créer de nouvelles règles concernant les conflits de travail dans le secteur public, donnant au gouvernement le pouvoir d’utiliser des travailleurs de remplacement si des employés essentiels sont absents.

Donner au conseil d’administration du Musée du Nouveau-Brunswick plus de pouvoir sur la conception et la construction d’une nouvelle maison pour le musée à Saint John.

Autoriser les cliniques privées à effectuer certaines interventions chirurgicales facturées à l’assurance-maladie pour libérer du temps en salle d’opération dans les hôpitaux.

Le ministre de la Santé, Bruce Fitch, affirme que la législation sur les chirurgies permet à une nouvelle clinique de Bathurst de poursuivre les chirurgies de la cataracte à l’extérieur de l’Hôpital régional Chaleur.

Le ministre de la Santé, Bruce Fitch, a déclaré aux journalistes que la clinique de Bathurst et d’autres comme elle allégeraient la pression sur les hôpitaux tout en garantissant que les procédures sont toujours financées par l’État. (Jacques Poitras/CBC)

Le Parti vert a critiqué le projet de loi comme un exemple de la privatisation rampante des soins de santé.

Mais Fitch a déclaré aux journalistes que la clinique de Bathurst et d’autres comme elle allègeraient la pression sur les hôpitaux tout en garantissant que les procédures sont toujours financées par l’État.

“Il y a un certain nombre de propositions qui sont avec le [regional health authorities],” il a dit.

“Il y a une opportunité de libérer de l’espace dans les blocs opératoires et d’accéder à ces listes d’attente et aux temps d’attente pour les hanches et les genoux et certaines des autres opérations importantes.”

Lors de la dernière période des questions de 2022, le premier ministre Blaine Higgs a suggéré de convoquer des élections partielles d’ici mars ou avril pour trois circonscriptions vacantes où des députés libéraux ont pris leur retraite.

La chef libérale Susan Holt compte se présenter dans l’un d’entre eux, Bathurst-Est-Nepisiguit-Saint-Isidore.

“Après avoir eu la chance de regarder cette session, j’ai hâte de monter sur le sol”, a-t-elle déclaré.