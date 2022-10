Une survivante de Katrina handicapée raconte son histoire

Karen Nix travaillait au Tulane Medical Center, surveillant les signes vitaux des patients, lorsque les digues ont échoué et que l’ouragan Katrina a inondé la Nouvelle-Orléans le 29 août 2005.

Le soir, le centre médical a été inondé – l’eau est montée de plusieurs pieds dans les premiers étages des bâtiments. Tout le monde à l’hôpital a passé la nuit dans les étages supérieurs, attendant leur chance de sortir. Nix, qui travaillait habituellement de nuit au cinquième étage, a continué à s’occuper des patients. Ensuite, les générateurs de secours ont commencé à tomber en panne.

Les conditions se sont détériorées, en particulier pour Nix, qui a des problèmes de mobilité causés par une paralysie cérébrale. “Je me souviens qu’il faisait chaud et que nous n’avions pas d’électricité, donc c’était misérable”, a-t-elle déclaré. Le personnel médical a commencé à se rassembler dans les poches de l’hôpital où il faisait plus frais. Ce Nix bondé, qui utilise un déambulateur.

Le lendemain, les patients ont commencé à monter les escaliers jusqu’au septième étage du parking, où les hélicoptères Blackhawk et Chinook attendaient. En tant que membre du personnel de l’hôpital, Nix est resté une autre nuit, s’occupant des patients qui restaient.

Quand il a semblé que son tour était enfin venu, Nix a eu besoin d’aide pour monter deux volées d’escaliers. Les ascenseurs ne fonctionnaient pas. Nix et d’autres membres du personnel médical ont fini par passer une troisième nuit dans le parking, en utilisant une salle de bain de fortune, avant de finalement monter à bord d’hélicoptères qui les ont emmenés dans un refuge à Lafayette, en Louisiane.

L’utilisation de cette chaise d’aisance, entourée de rideaux de salle d’urgence empruntés pour plus d’intimité, est gravée dans sa mémoire.

« J’ai travaillé tout le temps et c’était horrible…. Ce fut une période difficile pour moi à cause de mon handicap », a-t-elle déclaré.

Nix, 59 ans, a vécu avec la paralysie cérébrale la majeure partie de sa vie. Elle a été diagnostiquée à l’âge de six ans et a déclaré que, comme ce n’était pas aussi grave que pour certaines personnes, elle a pu travailler, aller à l’école et obtenir son diplôme universitaire.

Pourtant, elle imagine un monde où elle n’aurait pas à travailler lorsque les ouragans et les ondes de tempête se profilent à l’horizon, mais recevrait à la place une sorte d’indemnité d’invalidité puisque la plupart des endroits où elle a travaillé, même les hôpitaux, deviennent inaccessibles pendant les catastrophes.

De cette façon, elle pourrait passer plus de temps à se préparer à sortir de la ville. Elle ne peut pas fermer les fenêtres de sa maison de la Nouvelle-Orléans Est pour résister aux éventuels dommages causés par le vent. Et au cas où la pluie et le vent endommageraient sa maison, elle ne pourrait pas faire le ménage.

Elle a du soutien, cependant. Elle est mariée et a des enfants, c’est donc souvent sa famille qui fortifie la maison avant une tempête et nettoie les dégâts.

Mais toutes les personnes handicapées dans les régions touchées par des catastrophes liées au climat ne bénéficient pas de ce soutien. Elle a déclaré que les gouvernements locaux, étatiques et fédéraux ne créent pas de plans d’urgence adéquats pour les personnes handicapées, que ce soit pour les ouragans, les inondations ou les incendies de forêt.

“Je pense que vous êtes exclu de l’équation si vous n’êtes pas autonome ou si vous ne savez pas comment obtenir les ressources dont vous avez besoin”, a déclaré Nix, “ou si vous n’avez personne pour vous faire entendre. .”

