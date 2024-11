Une surveillance des tornades émise pour plusieurs comtés

Des montres Tornado ont été émises pour plusieurs comtés.

Une surveillance des tornades a été émise pour Adair, Cherokee, Creek, Delaware, Haskell, Hughes, Lincoln, McIntosh, Mayes, Muskogee, Okfuskee, Okmulgee, Pawnee, Payne, Pittsburg, Rogers, Sequoyah, Tulsa et Wagoner County en OK jusqu’à 9 : 00h00

Un fort système de tempêtes affectera l’État aujourd’hui, entraînant des pluies torrentielles et des menaces météorologiques graves ce week-end. Une surveillance des inondations est en vigueur dans la majeure partie du nord-est de l’Oklahoma à partir de cet après-midi et jusqu’au début de lundi.

Plusieurs séries d’averses et d’orages sont attendues, avec des projections de précipitations de 4 à 6 pouces, et certaines zones localisées pourraient recevoir entre 8 et 10 pouces.

Le risque de tempêtes fortes à violentes augmentera également, en particulier samedi soir et tôt dimanche matin, principalement à proximité ou au sud-ouest de la zone métropolitaine de Tulsa.

D’autres menaces de temps violent se développeront dimanche après-midi et soir dans le sud, et des conditions météorologiques plus violentes sont attendues lundi dans la majeure partie de l’est de l’Oklahoma.

Les maximums de samedi atteindront les années 60 supérieures à 70 inférieures, avec un ciel couvert et des vents du sud-est soufflant de 10 à 20 mph.

Le flux d’air en altitude présente un creux profond sur l’ouest des États-Unis et une crête de haute pression de niveau intermédiaire centrée dans le sud-est, créant un flux d’air favorable du sud-ouest sur les plaines du sud et du centre.

Ce flux persistant du sud apportera une humidité importante, ouvrant la voie à des averses et des tempêtes, y compris la possibilité de fortes pluies.

Le principal creux supérieur devrait rester dans la zone jusqu’à tard dans la nuit de lundi ou tôt mardi matin, avec plusieurs perturbations entourant la base du creux et affectant l’État à partir de cet après-midi et se poursuivant tout au long du week-end.

Il peut être difficile de prévoir ces perturbations, mais chaque vague augmentera la probabilité d’averses et de tempêtes.

La première vague est attendue plus tard cet après-midi et ce soir, et se poursuivra tôt dimanche matin.

Nous pourrions assister à une brève accalmie dimanche avant que d’autres tempêtes ne se développent dans l’après-midi et dans la soirée, susceptibles d’apporter de fortes pluies et des conditions météorologiques extrêmes.

Des orages sont probables tôt lundi, suivis d’une dernière série d’orages dans l’après-midi.

Alors que le principal creux atmosphérique s’éjecte vers le nord-est tard dans la nuit de lundi et tôt mardi matin, de l’air sec enveloppera le système, conduisant à un temps généralement agréable et sec le jour du scrutin, avec des minimums matinaux dans les années 50 et des maximums diurnes au milieu des années 60.

Un consensus de données suggère qu’un autre système de tempête pourrait s’approcher de la zone à la fin de la semaine prochaine, mais le calendrier pourrait changer. De faibles probabilités d’averses et de tempêtes resteront dans les prévisions de la fin de la semaine prochaine au début du week-end prochain.

Informations d’urgence : pannes dans tout l’Oklahoma :

Le nord-est de l’Oklahoma compte diverses compagnies d’électricité et coopératives électriques, dont beaucoup ont des zones de couverture qui se chevauchent. Vous trouverez ci-dessous un lien vers diverses cartes de pannes.

Carte des pannes PSO

Carte des pannes OG&E

Carte des pannes VVEC

Carte des pannes de la Coopérative électrique indienne (IEC)

Carte des pannes de l’Association des coopératives électriques de l’Oklahoma – (Notez que plusieurs petites coopératives sont incluses)

