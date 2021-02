LAGOS, Nigéria – Les pays à croissance rapide voient généralement une forte augmentation de la pollution atmosphérique à mesure que leur population et leur économie se développent. Mais une nouvelle étude sur la qualité de l’air en Afrique publiée lundi a trouvé le contraire: l’une des régions les plus dynamiques du continent est de moins en moins polluée.

L’étude, publiée dans Proceedings of the National Academy of Sciences, a révélé que les niveaux d’oxydes d’azote dangereux, un sous-produit de la combustion, dans la partie nord de l’Afrique subsaharienne ont fortement diminué à mesure que la richesse et la population de la région ont augmenté.

«Le paradigme traditionnel est que, à mesure que les pays à revenu intermédiaire et à faible revenu se développent, vous voyez souvent plus d’émissions, et voir un autre type de trajectoire est très intéressant», a déclaré Jonathan Hickman, chercheur à l’Institut Goddard de la NASA pour les études spatiales. auteur principal de l’étude. «C’est bien de voir une baisse se produire alors que l’on s’attend à voir une augmentation de la pollution.»

La raison, selon les chercheurs, est qu’une augmentation de la pollution provenant de l’industrie et des transports dans la zone étudiée – du Sénégal et de la Côte d’Ivoire à l’ouest au Soudan du Sud, en Ouganda et au Kenya à l’est – semble avoir été compensée par une baisse de le nombre d’incendies allumés par les agriculteurs.