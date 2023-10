La Coupe du monde féminine 2023 appartient désormais au passé, et l’attention se tourne désormais lentement vers le tournoi de 2027 et une nouvelle candidature pour l’accueillir.

L’Australie et la Nouvelle-Zélande ont accompli leurs responsabilités d’accueil du WWC. Toutefois, l’accueil dans quatre ans reste incertain. La FIFA en est aux premières étapes du processus de sélection. La décision finale ne viendra qu’en mai de l’année suivante.

Quatre parties intéressées se sont manifestées avec un intérêt direct à accueillir la Coupe du monde féminine 2027 plus tôt en mai. Les États-Unis ont lancé une offre conjointe avec le Mexique. En outre, l’Afrique du Sud et le Brésil ont exprimé chacun leur intérêt à accueillir les meilleures joueuses de football du monde.

Une nouvelle candidature commune pour faire échouer les chances du Mexique et des États-Unis d’accueillir la Coupe du monde féminine 2027

La Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne ont lancé conjointement une candidature pour accueillir la Coupe du Monde Féminine de la FIFA en 2027. Cette candidature collaborative, connue sous le nom de BNG2027, vise à proposer une compétition innovatrice. L’espoir des trois nations est d’établir un standard historique pour le football féminin.

Le plan du tournoi implique que des matchs se déroulent au-delà des frontières des trois pays. Barrons rapporte que la proximité étroite entre les deux pays peut limiter les temps de trajet des équipes.

Dans une déclaration commune, les présidents de la Fédération royale belge de football, Pascale Van Damme, de la Fédération royale néerlandaise de football, Just Spee, et de la Fédération allemande de football, Bernd Neuendorf, ont annoncé le lancement officiel de la candidature.

“Après des mois de préparatifs, nous sommes impatients de présenter notre candidature pour accueillir la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027, qui, nous en sommes convaincus, offrira un tournoi d’une qualité inégalée aux équipes participantes et aux supporters du monde entier désireux de goûter à cette expérience unique et le frisson du football international d’élite.

« Le football féminin se trouve à un moment historique de son développement, s’appuyant sur la croissance observée ces dernières années.

« Nous sommes convaincus qu’une candidature réussie à BNG2027 peut agir comme un puissant catalyseur pour garantir que le football féminin puisse exploiter les énormes opportunités et le potentiel qui existent pour réaliser son développement à tous les niveaux dans chaque pays, conduisant à des niveaux de participation accrus et à un engagement plus profond. et l’intérêt des fans et des parties prenantes », indique le communiqué.

Qui sont les autres soumissionnaires d’hébergement ?

La nouvelle candidature européenne commune est l’un des quatre candidats à l’organisation de la Coupe du monde féminine 2027.

L’Australie et la Nouvelle-Zélande ont co-organisé la Coupe du monde féminine 2023. Ce tournoi a établi le record de plusieurs premières dans l’histoire de la compétition. Par exemple, 32 équipes ont participé pour la première fois. L’Espagne a remporté le tournoi en battant l’Angleterre 1-0 pour remporter son premier trophée de la WWC.

L’Allemagne a déjà accueilli la Coupe du monde féminine en 2011, le Japon ayant remporté le titre. Parmi les trois nations européennes candidates, l’Allemagne est la seule à avoir remporté l’épreuve. L’Allemagne a remporté la Coupe du monde féminine en 2003 et 2007.

Même s’il est relativement rare que la Coupe du monde masculine ou féminine soit organisée dans plusieurs pays, la FIFA semble considérer cela comme une orientation future potentielle pour ses tournois majeurs. La Coupe du monde masculine de 2002 a été organisée conjointement par le Japon et la Corée du Sud, et la Coupe du monde masculine de 2026 devrait se dérouler aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

La perspective d’une nouvelle Coupe du Monde Féminine regroupant plusieurs nations pourrait en effet être très divertissante, en particulier pour les fans se rendant à l’événement. C’est l’occasion pour un large éventail de fans de se réunir et de célébrer le beau jeu à l’échelle mondiale.

PHOTO : IMAGO