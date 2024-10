Une superbe plongée en profondeur dans l’art du design graphique à travers les âges

Graphic Classics réinvente le best-seller 2017 Graphic : 500 Designs That Matter avec 50 nouvelles entrées mettant en lumière des artistes contemporains, des activistes, plusieurs icônes de l’industrie et des pionniers jusqu’alors négligés. Depuis les premiers jours de la reproduction mécanique jusqu’aux chefs-d’œuvre numériques d’aujourd’hui, ce livre propose une extraordinaire étude visuelle de l’évolution du design sur 700 ans.

Divisé en deux parties, le livre présente des images à grande échelle au début, suivies de descriptions détaillées de chaque pièce à la fin. Nous parlons d’un texte de plus de 300 mots. Une nouvelle touche à code couleur facilite la navigation, en classant les designs en catégories telles que la publicité, les polices de caractères, les livres, les magazines et les logos.

Organisés par un panel d’experts estimés, les projets couvrent 33 pays et mettent en vedette plus de 400 designers. Ils présentent tout, du logo Nike à l’affiche Obama Hope de Shepard Fairey, en passant par le plan du métro de New York, en passant par la Bible de Gutenberg et la pochette de l’album Joy Division. Nous comprenons les faits saillants de la carrière de créateurs anonymes et d’icônes de l’industrie telles que Aleksandr Rodchenko, Paul Rand, Alessandro Mendini, Emory Douglas, April Greiman, Stefan Sagmeister, Ahn Sang-soo et Julia Born.











Mais voici où cela devient un peu plus moderne : 50 nouveaux ajouts répondent aux préjugés historiques du design en incorporant un plus large éventail de voix. Par exemple, quarante pour cent de ces nouvelles candidatures proviennent d’équipes féminines ou mixtes, et un tiers représentent des créateurs de couleur ou issus d’horizons divers. Nous parlons de couvertures de The Black Panther et Gay Power et d’affiches comme Silence = Death et Black Lives Matter.

Comme le dit Phaidon : « Comme beaucoup d’autres domaines créatifs, le design graphique a toujours été une industrie dominée par les hommes, avec une orientation nettement européenne et nord-américaine. Cette édition mise à jour cherche à aborder et à confronter ce déséquilibre en incorporant une myriade de voix différentes, approches et disciplines, telles que l’histoire du design non occidental, l’utilisation du design de l’information dans les mouvements politiques récents, et bien plus encore.

Nous aimons le travail de Reza Abedini. Son affiche de 2003, conçue pour une conférence au Centre universitaire iranien, met magnifiquement en valeur son talent à mélanger la culture persane avec les principes du design occidental. Le texte apparaissant à l’intérieur de sa silhouette est un mélange de farsi et d’anglais. C’est une belle utilisation de la typographie et ne manquera pas d’inspirer.

Il existe également le projet d’icônes accessibles. Initié par Sara Hendren et Brian Glenney, il réinvente le symbole traditionnel du handicap, qui représente une figure passive dans un fauteuil roulant. Leur version rend la démarche plus dynamique et avant-gardiste pour promouvoir une compréhension plus large et une représentation positive du handicap. Grâce à leur vision, le symbole a été adopté mondialement. Mais comme Phaidon le souligne à juste titre, cela ne représente toujours pas pleinement la diversité des handicaps, il y a donc une grande conversation à avoir à ce sujet.











Que vous soyez designer, étudiant ou passionné, Classiques graphiques est un hommage audacieux, informatif et visuellement époustouflant à cette forme d’art. Incontournable pour les amateurs de design, il propose un voyage époustouflant et méticuleusement organisé à travers l’évolution de la culture visuelle. Chaque page capture l’essence du pouvoir transformateur du design graphique, ce qui en fait une ressource indispensable pour les professionnels chevronnés et les créatifs en herbe. Récupérez votre copie chez Phaidon aujourd’hui.