Une super lune de sang éblouit les terriens

Les Australiens ont été parmi ceux qui ont eu la chance de le voir mercredi soir, un événement astronomique rare marqué par une gamme éblouissante de couleurs de coucher de soleil comme le rouge et l’orange brûlé: une «super lune de sang».

L’affichage frappant était le résultat de deux phénomènes simultanés: une supermoon (lorsque la lune s’aligne plus près que la normale de notre planète et semble être plus grande que d’habitude), combinée à une éclipse lunaire totale, ou lune de sang (lorsque la lune se trouve directement dans l’ombre de la Terre et est frappé par la lumière filtrée à travers l’atmosphère terrestre).

«Un peu de lumière du soleil parcourt l’atmosphère terrestre», a déclaré Brad Tucker, astrophysicien et cosmologiste basé à l’Université nationale australienne de Canberra, la capitale du pays. Il a dit que cela crée l’effet de «projection du lever et du coucher du soleil sur la lune».

En fonction de votre point de vue et de la quantité de poussière, de nuages ​​et de pollution dans l’atmosphère, a ajouté le Dr Tucker, la lune apparaît rose-orange ou rouge brûlé ou même brune.