Les conditions devraient être favorables aux observateurs du ciel lundi soir qui souhaitent apercevoir la super lune bleue qui se lèvera à l’est.

Ce ne sera pas bleu. On l’appelle simplement une Lune bleue parce que cet été, il y aura quatre pleines lunes au lieu de trois, et la troisième de la saison s’appelle une Lune bleue.

Mais ce sera une super lune, ce qui signifie qu’elle paraîtra plus brillante et un peu plus grande qu’une pleine lune moyenne.

Qu’est-ce qu’une super lune ?

La NASA explique qu’une super lune est une pleine lune qui se produit lorsque la lune est à 90 % de son point le plus proche de la Terre.

À ce stade de son orbite, la Lune est plus visible que d’habitude et, comme lorsqu’une personne portant une lampe de poche marche vers vous, la lumière semble plus grande et plus brillante à mesure qu’elle se rapproche.

Les astronomes de Space.com dire une super lune peut paraître jusqu’à 14 % plus grande et jusqu’à 30 % plus lumineuse que lorsque la Lune est à son point le plus éloigné de la Terre.

La NASA annonce que la super lune de lundi sera la première des quatre super lunes consécutives cette annéecelles de septembre et d’octobre étant presque à égalité pour être les plus proches de la Terre parmi toutes les pleines lunes de cette année.

Une super lune brille au-dessus des dunes d’Emerald Isle en juillet 2013. La super lune de lundi soir est également une lune bleue et devrait être visible au moins une partie de la nuit à Raleigh.

Cette pleine lune a-t-elle d’autres noms ?

Tribus amérindiennes attribuées différents noms pour différentes pleines lunessouvent associée à d’autres événements naturels qui se sont produits à peu près à la même période. La pleine lune d’août peut également être appelée :

▪ Lune Rouge;

▪ Lune de maïs;

▪ Lune de maïs vert;

▪ Lune d’orge;

▪ Herbe Lune;

▪ Chien Lune;

▪ Lune d’esturgeon.

Écrivain David Wolfe dit les Cherokee appellent la pleine lune d’août la Lune des Fruits.

À quelle heure la lune se lèvera-t-elle ?

Selon le Observatoire naval américainla lune se lèvera à 19h08 lundi et se couchera à 6h39 mardi à Raleigh.

La super lune sera-t-elle visible ici ?

La lune de lundi soir se lèvera à l’horizon, créant une illusion selon laquelle elle est encore plus grande que lorsqu’elle s’est levée dans le ciel, selon le Musée d’histoire naturelle à Londres.

Cependant, des averses et des orages à Raleigh et dans le centre de la Caroline du Nord pourraient rendre impossible l’observation de la lune avant plus tard dans la nuit.

Le Prévisions du service météorologique national Le ciel devrait s’éclaircir progressivement après 21 heures

Quelle est la meilleure chance de voir la super lune bleue d’août ?

Vers 23 heures, le ciel devrait être suffisamment dégagé pour voir la lune à Raleigh, Durham et Chapel Hill. Rendez-vous dans un endroit à l’abri des lumières vives et regardez vers l’est.

Même si c’est passé l’heure de vous coucher, la Lune paraîtra toujours surdimensionnée mardi soir, préviennent les astronomes.