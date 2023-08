Une super lune bleue rare illumine le ciel nocturne cette semaine lors de la pleine lune la plus proche de l’année

Les observateurs d’étoiles vont bénéficier d’un double plaisir cette semaine : une rare super lune bleue avec Saturne regardant par derrière.

Le rideau cosmique se lève mercredi soir avec la deuxième pleine lune du mois, raison pour laquelle elle est considérée comme bleue. On l’appelle super lune parce qu’elle est plus proche de la Terre que d’habitude, et qu’elle semble particulièrement grande et lumineuse.

Ce sera la pleine lune la plus proche de l’année, à seulement 222 043 milles (357 344 kilomètres) environ. C’est plus de 160 kilomètres plus près que la super lune du 1er août.

En prime, Saturne sera visible comme un point lumineux à 5 degrés en haut à droite de la lune au coucher du soleil dans le ciel est-sud-est, selon la NASA. La planète aux anneaux semblera tourner dans le sens des aiguilles d’une montre autour de la Lune à mesure que la nuit avance.

Si vous avez raté le premier spectacle du mois, mieux vaut assister à celui-ci. Il n’y aura pas de super lune bleue avant 2037, selon l’astronome italien Gianluca Masi, fondateur du projet Virtual Telescope.

Les nuages ​​ont gâché la tentative de Masi de diffuser en direct la super lune qui se lève plus tôt ce mois-ci. Il espère cette fois un ciel plus clair afin de pouvoir capturer la super lune bleue qui brille au-dessus de la basilique Saint-Pierre au Vatican.

Si le temps le permet, les observateurs n’ont pas besoin de jumelles ou de télescopes : « juste leurs propres yeux ». » dit Masi.

« Je suis toujours ravi d’admirer la beauté du ciel nocturne », a-t-il déclaré, surtout lorsqu’il présente une super lune bleue.

La première super lune de 2023 a eu lieu en juillet. La quatrième et dernière aura lieu en septembre.

___

Le département de santé et des sciences d’Associated Press reçoit le soutien du groupe des médias scientifiques et éducatifs de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Marcia Dunn, Associated Press

luneScienceEspace