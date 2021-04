La Super Ligue européenne proposée a peut-être explosé dans les 48 heures suivant son annonce cette semaine, mais pendant une brève période, on nous a promis une nouvelle ligue remplie de superpuissances footballistiques: AC Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Barcelone, Chelsea, Internazionale , Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid et Tottenham Hotspur.

Si le tout n’avait pas été dissous plus rapidement que vous ne pouviez dire « cette idée est une salive face à tous les amateurs de football », la compétition aurait opposé une sélection stellaire des clubs les plus vénérés et décorés du continent (et des Spurs).

Les organisateurs de la Super League misaient sur la stature historique des 12 futurs clubs « fondateurs » d’Angleterre, d’Espagne et d’Italie, livrant régulièrement le genre de palpitants slugfests poids lourds habituellement réservés aux dernières étapes de la Ligue des champions.

Ça sonne bien, non? Eh bien, comme c’est souvent le cas, la réalité de la situation ne correspond probablement pas à la grande vente.

Un regard sur les résultats de cette saison entre les clubs séparatistes de la Premier League, de la Liga et de la Serie A lorsqu’ils s’affrontent au niveau de la ligue nationale montre que, lorsque les grandes équipes s’affrontent, l’action n’est pas aussi palpitante que vous. imaginer.

Le haut calibre des noms impliqués serait certainement digne du surnom de « Super », mais hélas, les statistiques sous-jacentes ne tiennent pas tout à fait cette promesse.

première ligue

Les réunions entre Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City et Tottenham Hotspur sont généralement construites comme des affrontements épiques et gladiateurs, mais la vérité est qu’ils peuvent souvent être des affaires tendues et prudentes qui ont du mal à offrir beaucoup de sensations fortes. .

Par exemple, il y a eu 27 rencontres de championnat entre deux équipes « Big Six » jusqu’à présent au cours de la saison 2020-21, qui combinées ont rassemblé un total relativement maigre de 59 buts:

Man United 0-0 Man City

Man City 0-2 Man United

Man United 1-6 Tottenham

Tottenham 1-3 Man United

Man United 0-1 Arsenal

Arsenal 0-0 Man United

Man United 0-0 Chelsea

Chelsea 0-0 Man United

Liverpool 0-0 Man United

Man City 1-1 Liverpool

Liverpool 1-4 Man City

Chelsea 1-3 Man City

Man City 1-0 Arsenal

Arsenal 0-1 Man City

Man City 3-0 Tottenham

Tottenham 2-0 Man City

Liverpool 3-1 Arsenal

Arsenal 0-3 Liverpool

Liverpool 0-1 Chelsea

Chelsea 0-2 Liverpool

Liverpool 2-1 Tottenham

Tottenham 1-3 Liverpool

Arsenal 3-1 Chelsea

Chelsea 0-0 Tottenham

Tottenham 0-1 Chelsea

Arsenal 2-1 Tottenham

Tottenham 2-0 Arsenal

C’est un ratio moyen de buts par match de 2,18, ce qui est considérablement inférieur à la moyenne globale de la Premier League 2020-21 qui s’établit à 2,67 (854 buts en 320 matchs à la fin de la 32e semaine).

Sur ces 27 matchs «Big Six», 6 au total se sont terminés par des matchs nuls sans but, ce qui représente 22,22% de ces matchs. C’est beaucoup plus élevé que la proportion globale de la ligue pour les résultats 0-0 cette campagne, qui s’élève à seulement 8,75% (28 matchs nuls sans but sur un total de 320 matches) avant les matchs de ce week-end.

Cinq autres des 27 rencontres «Big Six» ont produit un seul but, alors que bien plus de la moitié (16) de ces matchs ont été limités à seulement deux buts.

Il reste encore trois rencontres de la ligue «Big Six» à venir avant la fin de la saison: Man United vs Liverpool (2 mai), Man City vs Chelsea (8 mai) et Chelsea vs Arsenal (12 mai).

Manchester United a été impliqué dans cinq matchs nuls 0-0 contre d’autres équipes de Premier League « Big Six » cette saison. Matthew Ashton – AMA / Getty Images

la Ligue

L’Atletico Madrid, Barcelone et le Real Madrid sont les trois clubs espagnols qui ont initialement adhéré au concept de la Super League, dirigé par le président du Real, Florentino Perez. Les chiffres des affrontements de championnats nationaux impliquant deux de ces équipes sont légèrement plus favorables une fois par rapport à leurs homologues en Angleterre, bien qu’ils ne fournissent toujours pas de justification convaincante pour le démantèlement du système actuel.

Barcelone 1-3 Real Madrid

Real Madrid 2-1 Barcelone

Real Madrid 2-0 Atletico

Atletico 1-1 Real Madrid

Atletico 1-0 Barcelone

Les trois plus grands clubs espagnols ont marqué 12 buts en 5 rencontres cette saison, un ratio moyen de buts par match de 2,4. En revanche, les 318 matchs qui auront lieu dans la Liga jusqu’à présent cette campagne ont donné un total de 794 buts, ce qui signifie que la ligue dans son ensemble a produit un peu plus pour son argent avec un taux moyen de 2,49 buts par match.

Un seul des 5 matches entre le Barça, le Real et l’Atletico s’est terminé par un match nul (le derby de Madrid du mois dernier s’est terminé 1-1), ce qui signifie qu’aucun n’a terminé sans but.

Dans l’ensemble, il y a eu 26 matchs nuls sans but en Liga jusqu’à présent au cours de la campagne en cours, ce qui équivaut à 8,18% du nombre total de matchs.

Il reste encore un match entre deux des meilleurs trios, le Barça devant affronter l’Atletico au Camp Nou le 8 mai dans un affrontement qui pourrait encore décider du titre.





série A

Andrea Agnelli était l’autre architecte en chef du coup d’État raté de la Super League. Son club, la Juventus, était l’une des trois équipes italiennes à s’inscrire, avec l’AC Milan et l’Inter.

Ces trois-là n’ont été impliqués que dans quatre rencontres entre eux en Serie A jusqu’à présent cette saison.Ces quatre rencontres, qui comprennent deux derbies milanais, ont produit 12 buts avec un ratio moyen relativement élevé de 3 buts par match.

Inter 1-2 Milan

Milan 0-3 Inter

Milan 1-3 Juve

Inter 2-0 Juve

Cependant, le ratio global de buts par match pour la Serie A cette saison est encore de peu plus élevé, avec 319 matchs produisant 969 buts – une moyenne de 3,04 buts par match à la fin de la 32e semaine.

La Juventus doit encore jouer à la fois à l’Inter et à Milan le mois prochain, ce qui signifie que les chiffres sont voués à changer.

En termes généraux, malgré sa réputation quelque peu dépassée pour le football prudent, l’élite italienne a produit considérablement moins de matchs nuls sans but que la Premier League et la Liga cette saison. En fait, seuls 15 des 319 matchs se sont terminés 0-0, soit 4,7% des résultats de Serie A cette saison.

Donc là vous l’avez – cette saison a vu les rencontres de championnat nationales combinées entre les « fondateurs » de Super League rapporter moins de buts que toutes leurs moyennes de ligue respectives.

Et juste pour rendre les choses plus accablantes, les « Big Six » de Premier League – qui étaient à l’origine censés constituer la moitié des équipes de la Super League européenne – ont abouti à des matchs nuls sans but à un taux presque trois fois plus élevé pour le reste de la division. .

Donc, pour toutes les affirmations des fans voulant voir plus de matches entre les plus grandes équipes, les résultats de cette saison suggèrent qu’une Super League en produisant plus pourrait ne pas être particulièrement « Super » après tout.