Une Suisse-Italienne liée à l’État islamique condamnée pour coups de couteau brutaux

Le tribunal pénal fédéral suisse a condamné lundi une femme italo-suisse pour tentative de meurtre et liens avec le groupe radical interdit État islamique pour avoir poignardé deux femmes dans un grand magasin.

Elle a été condamnée à neuf ans de prison.

L’agresseur, âgé d’une vingtaine d’années mais dont le nom n’a pas été identifié, a également été condamné lundi par le tribunal de la ville de Bellinzona pour « pratique illégale répétée de la prostitution », a indiqué le tribunal. La prostitution réglementée est autorisée en Suisse.

Le verdict fait suite à un procès de quatre jours fin août et début septembre concernant l’attaque du 24 novembre 2020 dans le grand magasin de la chaîne Manor dans la ville de Lugano, dans le sud de la Suisse.

Le suspect a été rapidement arrêté et les deux femmes qui ont été attaquées – apparemment au hasard – ont survécu. La police régionale a déclaré à l’époque que l’un avait subi des blessures graves mais non mortelles et que l’autre avait des blessures mineures.

Dans sa décision, le tribunal a déclaré que l’agresseur avait utilisé un couteau pour tenter de décapiter les victimes “tout en faisant l’éloge de l’Etat islamique” – acronyme du groupe radical Etat islamique – de manière préméditée.

“Pour le tribunal, l’accusé a agi avec une absence totale de scrupules, un motif et un but particulièrement odieux, et n’a montré aucun signe de vouloir se repentir ou présenter des excuses sérieuses, ni pendant l’enquête ni pendant la procédure judiciaire”, a déclaré le tribunal dans un communiqué. .

L’attaque était un rare exemple de violence liée à l’extrémisme islamiste radical en Suisse, qui a été largement épargnée par la vague de violence qui a frappé d’autres pays en Europe et dans le monde au cours des deux dernières décennies.