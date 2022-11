Une Suédoise qui pensait qu’elle ne serait jamais maman donne naissance à son 11e bébé le 11.11

Une Suédoise, Satu, qui à un moment de sa vie pensait qu’elle ne pourrait jamais avoir d’enfants, a donné naissance à son 11e enfant le 11 novembre. Elle a révélé dans une série de publications sur Instagram que le garçon, qui est un bébé prématuré , est né à 12h55 le 11/11. Tous ses autres enfants semblent immensément heureux du nouvel ajout à leur famille et comblent d’amour leur nouveau frère. Les internautes ont également partagé leurs meilleurs vœux avec la famille.

Satu Nordling Gonzalez est tombée enceinte pour la première fois à l’âge de 21 ans. Malheureusement, elle a fait une fausse couche et s’est retrouvée avec des cicatrices utérines. Cela a rendu difficile pour elle de tomber enceinte à nouveau. De plus, le stress a amené son corps à arrêter l’ovulation. Satu était convaincue qu’elle ne pourrait pas donner naissance à un enfant. Mais les choses ont changé. En 2008, elle a donné naissance à son premier enfant, Nicole. Près d’une décennie et demie plus tard, elle et son mari Andres sont les parents bénis de 11 enfants – six filles et cinq garçons. Nicole a 14 ans, la deuxième fille Vanessa a 13 ans et les jumeaux Jonathan et Danilo ont 12 ans. Leur fille Olivia a 9 ans, un an de plus que son fils Kevin. Kevin lui-même est plus âgé que Celina d’un an. Isabelle a 4 ans et la plus jeune fille du couple, Melania, est une petite fille de 2 ans, selon Indiatimes.

Dans un message de bienvenue au nouveau petit garçon sur Instagram, Satu a déclaré “c’est de cela que sont faits les rêves.” Elle a également écrit que l’interaction de ses enfants avec leur petit frère nouveau-né était magique !

Les utilisateurs d’Instagram ont félicité la famille et exprimé leur adoration envers le nouveau bébé. Beaucoup sont curieux de connaître son nom.

Le miroir a rapporté que Satu, 36 ans, est une mère au foyer qui commence sa journée en changeant les couches, en préparant le petit-déjeuner pour la famille et en préparant ses enfants pour l’école avant de commencer les travaux ménagers. Son secret pour gérer la grande famille est un horaire strict.

