Une Sud-Coréenne poursuit le gouvernement pour enlèvement et adoption d’un enfant aux États-Unis

Une Sud-Coréenne de 70 ans a poursuivi lundi son gouvernement, une agence d’adoption et un orphelinat pour l’adoption de sa fille, envoyée aux États-Unis en 1976, quelques mois après son enlèvement à l’âge de quatre ans.

Il s’agit du premier cas connu d’un parent biologique coréen poursuivant le gouvernement et une agence d’adoption pour dommages et intérêts suite à l’adoption illicite de leur enfant, a déclaré Kim Soo-jung, l’un des avocats représentant Han Tae-soon.

La poursuite en dommages et intérêts intentée par Han, dont l’histoire faisait partie d’une enquête d’Associated Press publié le mois dernier, pourrait déclencher un nouveau débat sur les pratiques douteuses de rassemblement d’enfants et la falsification généralisée des documents qui ont terni le programme d’adoption de la Corée du Sud, qui envoyait chaque année des milliers d’enfants en Occident dans les années 1970 et 1980.

L’année dernière, CBC a publié les résultats de sa longue enquête sur un sombre chapitre des relations entre la Corée et le Canada. CBC a révélé que les gouvernements fédéral et provinciaux du Canada étaient au courant des signaux d’alarme et des documents d’adoption contradictoires dès les années 1970, mais les appels à une enquête à grande échelle sur les adoptions coréennes ont été ignorés.

On estime qu’environ 3 000 orphelins coréens issus de ces origines ont été adoptés au Canada.

REGARDER l Une femme de Colombie-Britannique retrouve en larmes sa mère sud-coréenne : Une « orpheline » coréenne retrouve une famille dont elle ignorait l’existence Comme beaucoup d’adoptés coréens-canadiens, Mi Hwa Taylor a grandi en croyant qu’elle était orpheline. Mais après avoir vu un reportage de CBC News révélant des dossiers d’adoption falsifiés, elle a contacté pour partager son histoire et avoir appris la vérité sur sa propre adoption.

Réunis, mais incapables de communiquer

Han a recherché sa fille, Laurie Bender, pendant plus de 40 ans avant de les retrouver grâce à des tests ADN en 2019. S’adressant aux journalistes devant le tribunal du district central de Séoul, Han a affirmé que le gouvernement sud-coréen était responsable de son incapacité à empêcher l’adoption. de Bender.

Han avait signalé à la police que sa fille avait disparu et l’avait désespérément recherchée, se rendant fréquemment dans les commissariats de police, les bureaux du gouvernement et les agences d’adoption et allant même dans les médias coréens. Elle a affiché la photo de sa fille partout : dans les stations de métro, sur les lampadaires et sur les sacs de collations annonçant la disparition d’enfants.

Un livre photo exposé dans la maison de Han Tae-soon à Anyang, en Corée du Sud, le 1er juin. La fille américaine de Han, Laurie Bender, est représentée troisième en partant de la droite, assise à côté de Han, lors de leurs retrouvailles tant attendues. . (Jae C. Hong/Associated Press)

Han accuse Holt Children’s Services, la plus grande agence d’adoption de Corée du Sud, d’avoir facilité l’adoption de Bender sans vérifier ses antécédents. Ses avocats ont déclaré que le foyer pour enfants de Jechon n’avait fait aucun effort pour retrouver les parents après que Bender ait été placée dans l’établissement par la police en mai 1975, un jour après que Han ait signalé sa disparition.

Dans ses papiers d’adoption, Bender, nommé Shin Gyeong-ha à la naissance, est décrit comme un orphelin abandonné sans parents connus. Sous le nouveau nom coréen donné par l’orphelinat, Baik Kyong Hwa, elle fut envoyée aux États-Unis en février 1976.

« Pendant 44 ans, j’ai erré et cherché mon enfant, mais la joie de la rencontrer n’a été que momentanée et maintenant je souffre tellement parce que nous ne pouvons pas communiquer dans la même langue », a déclaré Han, retenant ses larmes.

« Je veux que le gouvernement et Holt nous expliquent comment cela s’est produit », a-t-elle ajouté.

Kim, l’avocat, a déclaré que le gouvernement était responsable de la recherche bâclée de l’enfant qui a conduit à l’adoption de Bender, affirmant qu’elle aurait facilement pu être retrouvée si les informations sur les enfants disparus avaient été correctement partagées entre les commissariats de police ou si les agents avaient tenté de fouiller les orphelinats.

Le procès cite Han, son mari et deux de ses plus jeunes enfants comme plaignants, mais pas Bender, a déclaré Jeon. Han réclame environ 600 millions de wons (605 885 dollars canadiens) de dommages et intérêts.

Le ministère sud-coréen de la Justice, qui représente le gouvernement dans les poursuites judiciaires, a déclaré dans une déclaration à l’AP qu’il ne ferait aucun commentaire sur une affaire judiciaire en cours. Holt n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Un site de généalogie suscite des retrouvailles

Dans une précédente interview avec l’AP, Bender a déclaré qu’elle avait été approchée par une femme étrange alors qu’elle jouait près de chez elle dans la ville de Cheongju. Elle se souvient que la femme avait dit que sa famille ne voulait plus d’elle parce que Han avait un autre bébé. Désemparé, Bender est parti avec la femme, mais a ensuite été abandonné à Jechon, une ville située à 80 kilomètres de là.

Après avoir échoué à retrouver sa fille pendant quatre décennies, Han a enregistré son ADN auprès d’un groupe à but non lucratif appelé 325 Kamra, qui aide les adoptés coréens à retrouver leur famille grâce aux informations génétiques. De son côté, Bender a fait un test ADN parce que sa propre fille était curieuse de connaître leur héritage et 325 Kamra.

Des photos des adoptés participant au rassemblement des adoptés coréens à l’étranger sont affichées sur grand écran lors de la conférence à Séoul le 21 mai. (Jae C. Hong/Associated Press)

Quelques semaines seulement après avoir retrouvé sa mère, Bender et sa fille se sont envolées pour la Corée pour rencontrer Han. Reconnaissant immédiatement Bender, Han courut vers elle, criant, gémissant, passant ses doigts dans les cheveux de Bender.

« C’est comme si un trou dans votre cœur avait été guéri, vous vous sentez enfin comme une personne à part entière », a déclaré Bender. « C’est comme si tu vivais une fausse vie et que tout ce que tu savais n’était pas vrai. »

L’enquête de l’AP, également documentée par Première ligne (PBS), a décrit comment le gouvernement sud-coréen, les pays occidentaux et les agences d’adoption ont travaillé en tandem pour placer environ 200 000 enfants coréens à l’étranger, malgré des années de preuves selon lesquelles les enfants étaient obtenus par des moyens douteux ou malhonnêtes. Les pays occidentaux ont ignoré ces problèmes alors qu’ils se concentraient sur la satisfaction de l’énorme demande intérieure de bébés.

En 2019, Adam Crapser est devenu le premier adopté coréen à poursuivre en justice le gouvernement sud-coréen et une agence d’adoption pour dommages et intérêts, les accusant d’avoir mal géré son adoption aux États-Unis, où il a fait face à des problèmes juridiques après avoir survécu à une enfance abusive avant d’être expulsé en 2016.

Après quatre ans d’audiences, le tribunal du district central de Séoul a ordonné l’année dernière à l’agence d’adoption de Crapser, Holt, de lui verser 100 millions de won (100 000 dollars canadiens) de dommages et intérêts pour avoir omis d’informer ses adoptants qu’ils devaient prendre des mesures distinctes pour obtenir sa citoyenneté après son arrivée. l’adoption a été approuvée par un tribunal d’État.

Cependant, le tribunal a rejeté les accusations de Crapser contre le gouvernement coréen concernant des manquements présumés en matière de surveillance et de diligence raisonnable. L’affaire est désormais portée devant la Haute Cour de Séoul après que Crapser et Holt ont fait appel.