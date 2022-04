Une Sud-Africaine nage 295 pieds sous la glace et crée un record du monde Guinness

Une femme sud-africaine nommée Amber Fillary a battu le record du monde Guinness pour la deuxième fois en nageant une distance de 295 pieds et trois pouces sous la glace. En parlant au Daily Maverick, la femme a déclaré: «Je suis adaptée au froid, donc je n’ai même plus le cerveau gelé. Dès que j’entre et que je commence à nager, toute mon anxiété disparaît. Ensuite, je suis quelque part dans ma tête en train de compter les coups. C’était une belle baignade. Il me restait beaucoup d’air et j’aurais pu en faire plus ! » Elle a terminé cette cascade à Kongsberg et n’a utilisé ni palmes ni combinaison de plongée. Prenant sa poignée Instagram, la femme a partagé des images de nager dans la glace. En légende, elle a écrit : “Journée record demain !!! Souhaite moi bonne chance. Et s’il vous plaît, si vous pouviez apporter une contribution à mon financement participatif, je l’apprécierais vraiment. Merci à tous ceux qui ont contribué.

Ses compétences impensables ont laissé les internautes stupéfaits. Depuis sa mise en ligne, l’image a recueilli plusieurs commentaires. Une personne a écrit : « Vous allez bercer Lady, sans aucun doute ! Vous vous êtes entraîné comme un fou, vous êtes donc prêt. Respirez, concentrez-vous et partez. Merde merde merde (bonne chance en français). Une autre personne a écrit: “Tenir tout pour toi demain.”

Amber s’entraîne depuis plusieurs mois avec des coachs en Afrique du Sud. Elle a appris les techniques d’apnée et d’apnée avant de tenter cette cascade. Elle a même travaillé sur l’acclimatation au froid.

Pendant ce temps, dans un autre record bizarre, un couple – Herbert Fisher et Zelmyra Fisher des États-Unis, détient le record du plus long mariage de tous les temps. Le couple qui s’est marié en 1924 a vécu ensemble pendant 86 ans et 290 jours jusqu’à la mort d’Herbert Fisher en février 2011. Herbert et Zelmyra s’étaient mariés alors qu’ils n’avaient respectivement que 18 et 16 ans, après avoir grandi ensemble en tant que meilleurs amis. en Caroline du Nord, aux États-Unis. De la Seconde Guerre mondiale et de la Grande Dépression au mouvement des droits civiques, le couple a été témoin de plusieurs grands événements ensemble au cours de leur longue vie conjugale. Reconnaissant leur amour inébranlable l’un pour l’autre, le président américain Barack Obama leur avait également décerné une mention élogieuse signée en 2010.

