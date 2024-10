Une subvention de 96 millions de dollars complète la demande fédérale de 221 millions de dollars du Rotary pour le pont de Washington

Du matériel de construction est visible sur les voies fermées du pont de Washington. (Alexandre Castro/Courant de Rhode Island)

Une subvention fédérale de près de 96 millions de dollars complétera le financement demandé par le Rhode Island pour remplacer le pont Washington I-195 en direction ouest, a annoncé mercredi la délégation démocrate du Congrès du Rhode Island dans une déclaration conjointe avec le gouverneur Dan McKee.

Cet argent, combiné aux 125,39 millions de dollars Méga subventions le ministère des Transports du Rhode Island (RIDOT) sécurisé en septembre, le montant total disponible du gouvernement fédéral pour remplacer le pont s’élève à 220,98 millions de dollars – le montant total demandé par l’État lorsqu’il a appliqué pour des subventions en mai.

La somme ne couvrira probablement pas la totalité du coût du projet, qui a été précédemment estimé à 368 millions de dollars pour la construction, un chiffre qui n’inclut pas les 58 millions de dollars nécessaires à la démolition de la voie du pont existante et défunte.

La nouvelle injection des 95,5 millions de dollars annoncée mercredi provient du programme de projets multimodaux de transport de marchandises et d’autoroutes à l’échelle nationale sous la forme d’un Bourse INFRA.

Financement supplémentaire, jusqu’à 140 millions de dollarsa été autorisé par Rhode Island Commerce en juillet, et le budget de l’exercice 2025 a alloué 80 millions de dollars d’argent de l’État à la renaissance du pont de Washington.

« Nous savons qu’il faudra du temps pour garantir que ce projet complexe soit bien réalisé, mais il est encourageant de voir la démolition reprendre cette semaine, le processus d’appel d’offres pour la reconstruction avancer et des fonds fédéraux supplémentaires arriver », a déclaré McKee dans un communiqué commun.

Les sénateurs américains Jack Reed et Sheldon Whitehouse ont soutenu la législation qui a rendu les nouveaux fonds possibles – la loi sur l’investissement dans les infrastructures et l’emploi, que le président Joe Biden a promulguée en 2021. L’un des résultats de la loi a été une augmentation de 50 % du financement fédéral disponible pour Bourses INFRA. Les 125 millions de dollars destinés à la reconstruction du pont de Washington provenaient d’un pool de fonds d’un milliard de dollars disponible pour des méga-subventions à travers le pays.

« Cette injection du programme INFRA pour le pont de Washington comble une pièce manquante majeure du puzzle de financement pour garantir que l’État puisse faire le travail correctement », a déclaré Whitehouse.

« Je félicite l’administration Biden-Harris pour son leadership, son soutien et son engagement en faveur d’un système d’infrastructure moderne et résilient », a ajouté Reed. « L’État doit utiliser cet argent et tenir le public informé avec un calendrier clair des progrès. »

Les fonds ne seront pas utilisés avant un certain temps. UN Conférence de presse mardi à la State House de Rhode Island a estimé qu’un contrat pour la construction du nouveau pont ne serait attribué qu’en juin 2025.

