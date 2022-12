Une subvention de 3,4 millions de dollars aidera l’Université Elmhurst à soutenir les étudiants hispaniques – Shaw Local

Les responsables de l’Université d’Elmhurst louent une subvention fédérale qui, selon eux, renforcera le soutien de l’institution aux étudiants hispaniques et mal desservis et établira un centre d’excellence et de réussite sur le campus.

La subvention de 3,4 millions de dollars, nommée La Promesa Azul / The Blue Promise, fait suite à la désignation de l’Université d’Elmhurst comme institution au service des hispaniques l’année dernière par le Département américain de l’éducation.

“Bien que nos engagements à adopter pleinement notre désignation en tant qu’établissement au service des hispaniques aient été cimentés avec ou sans la réception de la subvention, l’attribution change la donne, nous permettant d’avancer avec plus d’intentionnalité et de rapidité”, a déclaré Bruce King, vice-président de l’Université d’Elmhurst. président pour l’équité et l’inclusion.

Au cours des dernières années, plus d’un quart des quelque 2 800 étudiants de premier cycle à temps plein de l’Université Elmhurst se sont identifiés comme hispaniques et latinos ou latinos, répondant à l’une des principales qualifications pour obtenir le statut HSI.

La désignation permet à l’université, 190 S Prospect Ave., de demander des subventions fédérales du titre V.

“Beaucoup de nos étudiants viennent de la banlieue ouest où je pense que le nombre de familles Latinx est multiplié par dix”, a déclaré King. «Ainsi, nos chiffres reflètent l’évolution des populations de notre communauté. Nous constatons des augmentations de la même manière que des communautés comme Lombard, Addison et Bellwood connaissent ce type de croissance.

Le nouveau Centre d’excellence et de réussite / Centro para la Excelencia y el Logro, est envisagé comme un «guichet unique» pour aider les étudiants et leurs familles, non seulement sur le plan académique, mais également avec des services adaptés à la culture qui aident à éliminer les obstacles à la poursuite d’un l’éducation, a déclaré un communiqué de presse.

King a déclaré que plus de 80% des étudiants latinos de l’Université Elmhurst se rendaient chaque jour sur le campus pour suivre des cours et des activités parascolaires.

“Le centre va donc offrir aux gens un chez-soi aussi longtemps qu’ils resteront sur le campus, créer un lieu où ils pourront trouver des liens culturels et le soutien de leurs pairs, des ressources vitales et de la communauté”, a-t-il déclaré. “Étant donné la nature de la façon dont les gens utilisent l’éducation à Elmhurst, ce qui nous manque, c’est cet endroit où aller – un centre qui répond à tous les différents besoins de nos étudiants en termes de soutien culturel, de soutien scolaire, d’accès au tutorat, d’informations sur des stages. Nous ne remplaçons pas ces services sur le campus, mais créons une annexe afin de pouvoir offrir un guichet unique.

Les autres objectifs de la subvention comprennent le complément du programme de séminaire de première année (FYS) pour faciliter la transition des étudiants vers l’université, l’embauche de personnel supplémentaire pour s’engager avec des organisations communautaires dans les communautés environnantes du comté de DuPage et d’autres ressources externes, la création d’un fonds de dotation pour aider les étudiants participent à des stages, à des programmes d’études à l’extérieur, à des projets de recherche et à l’apprentissage par le service, et à la formation du corps professoral sur une pédagogie adaptée à la culture.

Le président de l’Université d’Elmhurst, Troy VanAken, a déclaré qu’il était ravi des opportunités que la subvention créera.

“Non seulement pour nos étudiants latinos et latinos, mais pour l’ensemble de notre communauté universitaire”, a déclaré VanAken. « La réussite de nos étudiants est le témoignage ultime de notre mission en tant qu’institution.

Les responsables espèrent que le nouveau centre sera pleinement opérationnel d’ici deux ans.

“Nous sommes une institution enclavée, nous devons donc être un peu plus créatifs dans la façon dont nous utilisons et réimaginons l’espace qui existe déjà et le rénovons pour créer la vision de cet important centre”, a déclaré King.