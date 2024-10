Une subvention de 250 000 $ pour la Fondation LANL financera des kits scientifiques et le développement des enseignants

19 octobre – Combien de kits scientifiques et quelle quantité d’apprentissage un quart de million de dollars peut-il acheter ?

Il suffit de demander à la Los Alamos National Laboratory Foundation, qui a récemment reçu une subvention de 250 000 $ de la Anchorum Health Foundation, basée à Santa Fe, via la New Mexico Foundation, pour un programme qui finance des kits et des instructions pour plus de 3 000 élèves du nord du Nouveau-Mexique, allant de la maternelle à la sixième année.

L’argent servira à financer les kits pour les élèves de 19 écoles, notamment les écoles publiques d’Española, les écoles consolidées de Mesa Vista, le district scolaire indépendant de Peñasco, à Cuba et les écoles indépendantes de Questa, les écoles de Jemez Mountain, l’école communautaire Ohkay Owingeh et l’école à charte McCurdy à Española, Anchorum. annoncé dans un communiqué mercredi.

Le programme Inquiry Science Education Consortium soutient également environ 140 enseignants dans ces écoles. Les enseignants ont la possibilité de participer à un programme d’été de la Fondation LANL pour les « sciences de l’enquête » et à un nouveau programme de bourses de leadership lancé par la fondation cette année.

« Nous sommes reconnaissants de ce partenariat qui nous permet de continuer à soutenir les incroyables éducateurs et étudiants du nord du Nouveau-Mexique », a déclaré Gwen Perea Warniment, présidente et directrice générale de la Fondation LANL, dans un communiqué. « L’ISEC est un pilier des écoles du nord du Nouveau-Mexique depuis 15 ans, et ce financement nous permet de continuer à soutenir nos partenaires éducatifs ruraux et tribaux en favorisant des salles de classe motivées par la recherche et fondées sur la collaboration, la compassion et la communauté.

L’argent d’Anchorum fait partie de l’engagement de l’organisation sur 10 ans à consacrer 200 millions de dollars pour faire du nord du Nouveau-Mexique une région plus saine, en utilisant une partie des bénéfices obtenus par le prédécesseur organisationnel du groupe lors de sa cession du centre médical régional Christus St. Vincent l’année dernière.

Anchorum a jusqu’à présent engagé 25 millions de dollars dans cinq fondations communautaires du nord du Nouveau-Mexique et 20 millions de dollars supplémentaires pour un fonds clinique au profit du centre médical régional Christus St. Vincent.

Perea Warniment a déclaré que les kits seront utilisés pour des cours sur des sujets tels que le mouvement, l’énergie, les systèmes terrestre et solaire, ainsi que l’eau et le climat. Quant à la manière dont ces sujets sont liés à l’amélioration de la santé du nord du Nouveau-Mexique, la porte-parole d’Anchorum, Maddy Mahony, a écrit mercredi dans un courrier électronique que l’éducation fait partie d’une communauté saine, favorisant la curiosité, les compétences et le développement professionnel des étudiants.

« Cette double approche renforce les résultats scolaires et la préparation à la carrière des deux groupes », a écrit Mahony.