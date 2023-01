Une subvention de 20 000 $ permet à l’IVVC d’acheter des outils et de l’équipement pour cinq programmes de formation pratique – Shaw Local

Grâce à un don de 20 000 $ de la Fondation TC Energy, le centre professionnel Indian Valley (IVVC) à Sandwich a pu acheter des outils et de l’équipement que les étudiants utiliseront pour une formation pratique dans cinq programmes IVVC : réparation de carrosserie, métiers de la construction, services médicaux d’urgence. (EMS), science du feu et soudage et fabrication.

Dans le cadre du programme Auto Body, la subvention fournit des fonds pour un banc d’échappement de la station de préparation, qui aspirera la poussière de ponçage vers le bas pour l’empêcher d’être en suspension dans l’air.

Au cours de l’année scolaire 2022-2023, le programme Métiers de la construction construit une maison d’habitation entière hors site. Le lot n’a pas de source d’énergie pour le moment, les élèves alimenteront donc leurs outils à l’aide d’un générateur Generac. La génératrice et les deux échafaudages qui permettront aux étudiants d’accéder en toute sécurité au travail à tous les niveaux ont été achetés grâce aux subventions de la Fondation TC Énergie.

Les étudiants EMS bénéficieront d’un entraîneur de compétences en matière de sons cardiaques et pulmonaires pour patients âgés d’un an. Cet outil est un aspect important de la formation des premiers intervenants car les enfants ont des anatomies très différentes de celles des adultes. La subvention fournit également des fonds à un formateur en pansement des plaies pour préparer les étudiants à gérer les urgences hémorragiques.

Les scénarios de formation en science du feu tels que la recherche et le sauvetage, les jets d’eau et d’incendie et les échelles seront améliorés par l’achat de subventions de casques Cairns, de bottes de pompiers, de gants et de bouteilles de pack d’air Scba.

Le programme de soudage et de fabrication a connu une augmentation marquée du nombre d’inscriptions d’étudiants et, pour faire face à la croissance, un nouveau laboratoire a été rénové avec plusieurs cabines de soudage supplémentaires. La subvention de la Fondation TC Énergie finance l’achat d’une soudeuse Power MIG et de quatre soudeuses Power TIG.

La TC Energy Foundation, qui a un bureau régional à Sandwich et exploite le pipeline ANR à proximité, a aidé l’IVVC à financer plusieurs autres projets ces dernières années. IVVC tient à exprimer sa sincère gratitude à la Fondation TC Energy pour son soutien continu.