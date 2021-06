Une substance noire mystérieuse tachant les pieds des gens sur une plage américaine s’avère être des millions d’insectes morts

Les amateurs de plage du comté de York, aux États-Unis, ont été confrontés à un problème étrange, car une mystérieuse substance noire tache la plante de leurs pieds. La substance noire, trouvée sur certaines plages du sud du Maine et du New Hampshire, était initialement considérée comme une algues, mais après étude, elle s’est avérée être quelque chose de complètement différent. Il s’avère que la coloration est le résultat de millions de carcasses d’insectes échouées sur le rivage, selon les experts.

L’insecte en question est de minuscules mouches de varech noires qui sont à l’origine de centaines de plaintes auprès des autorités et sur les réseaux sociaux au sujet des pieds des gens qui deviennent noirs après avoir visité les plages locales, la plupart d’entre eux ayant du mal à les enlever. Jim Britt, porte-parole du ministère de l’Agriculture, des Conservations et des Forêts du Maine a déclaré à la New York Times que des millions de mouches du varech mortes se sont retrouvées sur une étendue de plage dans le sud du Main. Il a ajouté qu’il n’en connaissait pas la raison et a déclaré que la nature faisait des choses folles, donc cela pourrait en faire partie.

Joseph Kelley, géologue marin à l’Université du Maine, a déclaré au média dans un e-mail qu’en 40 ans de carrière, il n’avait jamais vu quelque chose comme ça. Selon un rapport de Courrier quotidien, les chercheurs affirment que cela a confirmé que les carcasses ne sont pas nocives pour l’homme, cependant, leur impact sur les chiens est toujours à l’étude.

Steve Dickson, un géologue marin du Maine Geological Survey, a déclaré au Portland Press Herald que ces mouches mangent des plantes contenant des pigments naturels, qui se transmettent à la peau d’une personne lorsqu’elles entrent en contact avec les mouches. Il a ajouté que ces insectes flottent dans l’océan et que les vagues se lavent sur le rivage et s’installent sur la plage jusqu’à ce que la marée remonte. Dickson est étudier plus loin pour découvrir l’origine des insectes et la raison pour laquelle des millions d’entre eux se sont échoués sur le rivage.

Dickson a reçu les images de la substance mystérieuse du Département de la protection de l’environnement, qui l’avait reçue d’un local nommé Ed Smith. Intrigué, Dickson a contacté Linda Stathopolos et John Lilibridge, océanographes à la retraite, qui sont descendus sur la plage pour prélever des échantillons. Lilibridge a étudié l’échantillon au microscope et a confirmé qu’il s’agissait de petits insectes.

