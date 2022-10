Une statue grecque antique montrant une femme “utilisant un ordinateur portable” est “la preuve d’un voyage dans le temps”, selon une théorie bizarre

CETTE ancienne pierre tombale grecque a des écrous de conspiration dans un rabat – car ils estiment qu’elle montre une femme utilisant un ordinateur portable avec des ports USB.

Une théorie dingue prétend que c’est la preuve qu’un voyageur temporel a ramené un ordinateur portable à l’époque où le relief en marbre a été sculpté en 100 avant JC.

La tombe de Naiskos d’une femme intronisée avec un accompagnateur date d’environ 100 av. Crédit : Getty

La boîte pliante mystère avec des trous sur le côté a des fans de conspiration dans un rabat Crédit : Getty

La statue de 37 pouces, appelée Grave Naiskos Of An Enthroned Woman With An Attendant, est exposée au J. Paul Getty Museum de Malibu, en Californie.

Il a été utilisé comme marqueur funéraire et représente une femme assise sur un fauteuil tandis qu’une esclave tient ouverte une fine boîte pliante.

La maîtresse touche le couvercle et regarde la partie supérieure – que certains en ligne croient être l’écran d’un ordinateur portable.

Sur le côté se trouvent deux trous censés ressembler à des ports USB ou à d’autres entrées de câble.

La base est trop peu profonde pour être une boîte à bijoux, selon une vidéo sur la chaîne YouTube des conspirateurs Still Speaking Out.

“Il représente un objet étonnant qui ressemble de façon frappante à un ordinateur portable moderne ou à un appareil portable”, affirme la vidéo.

“Quand je regarde la sculpture, je ne peux m’empêcher de penser à l’Oracle de Delphes, qui était censé permettre aux prêtres de se connecter avec les dieux pour récupérer des informations avancées.”

L’explication est plus terre à terre, disent les experts.

La description de la galerie d’un historien de la sculpture indique qu’elle montre la femme dont elle a marqué la tombe regardant dans un “coffre peu profond”.

C’était un thème courant dans l’art funéraire à l’époque, exprimant l’espoir que les êtres chers profiteraient des mêmes plaisirs terrestres dans l’au-delà.

L’objet pourrait également être une paire de tablettes de cire, qui ont été utilisées pour écrire, a écrit l’archéologue Kristina Killgrove dans Forbes.

Elle ajoute que les trous dans le côté auraient pu contenir des objets en bois qui ont depuis pourri.

Ce n’est pas la première fois que les visiteurs de la galerie affirment avoir trouvé des preuves de voyage dans le temps dans des œuvres d’art.

Les amateurs d’art ont été déconcertés par une femme “tenant un iPhone” dans un tableau des années 1860.

Un autre homme a été aperçu en train de feuilleter ce qui ressemble à un iPhone dans une peinture murale des années 1930 représentant une scène de la Nouvelle-Angleterre du XVIIe siècle.

Et le patron d’Apple, Tim Cook, a plaisanté en disant qu’il avait trouvé l’un des gadgets de son entreprise dans un chef-d’œuvre vieux de 350 ans à Amsterdam.

Pendant ce temps, les fans de sport ont estimé qu’un voyageur temporel filmait au bord du ring avec un iPhone lors d’un combat de Mike Tyson en 1995.

Et ce qui ressemble à un téléphone à clapet a été repéré sur une photo du capitaine brésilien en fête après la finale de la Coupe du monde 1962.

Une femme semble tenir un iPhone dans The Expected One, de Ferdinand George Waldmüller Crédit : WIKIMEDIA

Certains téléspectateurs pensent que cet Amérindien du 17ème siècle fait défiler un écran de téléphone dans une peinture murale de 1937 par Umberto Romano Crédit : US Postal Service