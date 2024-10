Une statue géante et nue de Trump au Nevada qualifiée de « déplorable » par les républicains – National

Les conducteurs circulant sur une autoroute du Nevada, près de Las Vegas, ont été accueillis ce week-end par un spectacle inattendu : une statue nue de 13 mètres de haut de l’ancien président américain Donald Trump.

La sculpture de 6 000 livres, qui a été maintenue verticalement par une grue dans une zone industrielle, a offensé les républicains de l’État, qui ont qualifié l’effigie de « déplorable ».

La statue, intitulée Tordu et obscèneest fabriqué à partir de mousse et de barres d’armature. Bien que les artistes aient choisi de rester anonymes, ils ont déclaré que le choix de représenter Trump nu est « une déclaration audacieuse sur transparencela vulnérabilité et les personnalités publiques des personnalités politiques.

Un communiqué de presse des artistes indique que la marionnette géante est également destinée à inspirer une conversation sur « la transparence – ou le manque de transparence – en politique, incitant les spectateurs à réfléchir de manière critique à l’influence politique ».

Une photo censurée de « Tordue et obscène », la statue nue de Donald Trump repérée pour la première fois sur l’Interstate 15, près de Las Vegas.

Selon le Parti républicain du Nevada, la statue est tout simplement inappropriée. L’organisation a déclaré qu’elle « condamne fermement » la sculpture car les familles traversant Las Vegas « sont obligées de voir cette marionnette offensante, conçue intentionnellement pour provoquer un choc plutôt que pour un dialogue significatif ».

« Le président Trump et les Républicains se concentrent sur l’obtention de résultats qui comptent : réduire l’inflation, sécuriser nos frontières, créer des emplois et garantir un avenir meilleur à tous les Américains », a déclaré le parti dans un communiqué. déclaration. « Alors que les démocrates, en particulier Kamala Harris, continuent de donner la priorité au choc plutôt qu’au fond, le président Trump est le seul candidat dans cette course à défendre les travailleurs et travailleuses du Nevada. »

L’effigie nue de Trump a été retirée lundi.

Les responsables du comté de Clark ont ​​déclaré que la statue avait été érigée sur une propriété privée sans permis.

« Après avoir été informé de son existence, le commissaire Kirkpatrick a contacté la propriété et a demandé qu’elle soit démolie », indique le communiqué publié mardi. « Il a été démonté peu de temps après. »

Déclaration du comté de Clark concernant la statue de Donald Trump érigée à l’extérieur de Las Vegas. pic.twitter.com/xm6WnOAiUE – Comté de Clark dans le Nevada (@ClarkCountyNV) 1 octobre 2024

Les artistes ont déclaré que la statue devrait être amenée dans d’autres villes américaines dans le cadre d’une tournée nationale. Les artistes ont déclaré à la chaîne de télévision KTNV-TV de Las Vegas qu’ils prévoyaient d’exposer la statue nue de Trump à tous les États swing américains.

Les dates et autres lieux d’exposition de la statue n’ont pas été annoncés.

Tordu et obscène n’est pas la première statue à représenter Trump nu. L’artiste Joshua « Ginger » Monroe a créé en 2016 plusieurs statues nues de Trump qui ont été placées dans des villes comme New York, Los Angeles et Seattle.

Des statues nues de Donald Trump apparaissent dans des villes américaines



Les statues sont devenues virales en ligne. Monroe a déclaré qu’il avait réalisé ces sculptures non pas pour humilier Trump, mais pour susciter un discours sur la « minceur » de la peau de l’ancien président. L’artiste a choisi de représenter Trump nu et de peindre des veines sur la statue pour montrer Trump » sans aucune armure – que ce soit un costume Armani [or] ses avocats autour de lui.

Les statues de Monroe ont été financées par le collectif d’art Indecline et érigées sans permis.

Une statue nue de Donald Trump, créée par Joshua « Ginger » Monroe, photographiée devant un rassemblement électoral d’Hillary Clinton à Las Vegas, Nevada, en octobre 2016.

En 2018, le militant britannique Leo Murray a fait voler un ballon nu « Trump Baby » de six mètres de haut au-dessus de Londres pendant que le président de l’époque était en visite en Angleterre. Le ballon, qui représentait un bébé visiblement en colère, ressemblant à Trump, tenant un téléphone portable, a été transporté à l’extérieur du palais de Westminster.