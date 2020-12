Une immense statue de Bouddha a été découverte dans le sud-ouest de la Chine avec sa tête manquante. On pense que la statue de 9 mètres de haut (30 pieds) remonte à la dynastie Qing, mais sa date exacte de création n’est pas connue. Il se trouve entre deux immeubles résidentiels de grande hauteur dans le quartier Nanan de Chongqing.

La statue a attiré l’attention après que ses images soient devenues virales en ligne et les habitants qui vivaient à proximité de la structure ont déclaré aux médias locaux qu’ils n’étaient pas au courant de son existence. Le département du patrimoine culturel du district de Nanan n’a pas encore étudié la sculpture et réfléchi à sa préservation.

Selon un rapport de Chongqing Radio, les autorités ne sont toujours pas claires sur la date à laquelle il a été sculpté et les agents concernés enquêtent sur sa valeur culturelle. Le bureau de district a déclaré que la tête de la statue avait été détruite vers les années 1950.

Les deux bâtiments résidentiels actuels ont été construits sur le site d’un temple en 1990. Le temple nommé Leizu a été établi entre les années 1910 et 1940. Il a été démoli en 1987 et les architectes ont construit deux bâtiments au même endroit. La sculpture a été découverte lors du défrichement du feuillage dans la région et a été reconnue comme patrimoine culturel protégé au niveau du district dans les années 1990.

Une femme portant le nom de famille Zheng a déclaré à Chongqing Radio qu’elle n’avait aucune idée de la statue de Bouddha bien qu’elle y ait vécu pendant des décennies. Elle a ajouté qu’il était couvert de feuilles. « La construction [of the sculpture] arrêtée après la fondation de la République populaire de Chine en 1949 », a-t-elle déclaré à la radio.

Après le nettoyage des feuilles, les habitants ont vu à quel point la structure est énorme. Sur les photos faisant des tournées en ligne, on peut voir une statue de Bouddha assis à deux mains tenant un rocher rond devant son ventre. Bien que sa jambe gauche et ses poignets semblent endommagés et que les contours du torse soient visibles. Sa tête manque.

Zheng, lors d’une conversation avec la radio, a également déclaré qu’au début des années 1950, elle avait entendu parler d’une statue de Bouddha à l’intérieur du temple et elle se souvient que la tête de Bouddha n’avait pas été sculptée.

Lors d’une conversation avec les nouvelles de Pékin, un employé du département du patrimoine culturel de Nanan a déclaré qu’il ne pouvait pas donner de conclusion professionnelle sur la date exacte de sa construction. «La spéculation se répandait largement sur Internet selon laquelle elle remontait à la dynastie des Song du Nord, à la dynastie des Song du Sud ou à la dynastie Qing», a-t-elle ajouté. Les responsables ont également déclaré qu’une enquête et un plan de protection seraient menés et ont invité des experts du patrimoine à enquêter.