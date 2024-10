Une statue de John Keats sera dévoilée près de son lieu de naissance à Moorgate à Londres | Poésie

Une nouvelle sculpture en bronze du poète romantique anglais John Keats sera dévoilée la semaine prochaine, près de sa ville natale à Moorgate, dans la City de Londres.

La sculpture de l’artiste britannique Martin Jennings sera dévoilée le 31 octobre à midi, à l’occasion de ce qui aurait été le 229e anniversaire de Keats. Keats était le fils d’un palefrenier d’une auberge et d’une écurie de la ville appelée The Swan and Hoop, qui se trouvait juste au sud de la gare moderne de Moorgate.

La sculpture de Jennings est un moulage en bronze d’un masque de vie agrandi de Keats, monté sur un socle au-dessus d’un socle en ardoise sur lequel sont inscrits des mots de l’Ode à l’indolence de Keats. Un moulage en plâtre du masque de vie – pris lorsque Keats avait 21 ans et appartenant à Keats House à Hampstead – a été numérisé numériquement pour une impression 3D agrandie, qui a fourni la forme de la sculpture.

Patination du bronze à la fonderie Pangolin Editions. Photographie : Steve Russell Studios

« Il ne pourrait y avoir de portrait plus proche de Keats que le masque de lui qui a été pris de son vivant, que j’ai agrandi et coulé en bronze », a déclaré Jennings. «Cette tête apparemment rêveuse semble adaptée à son lieu de naissance, tout en illustrant l’état d’esprit qu’il recherchait pour l’écriture de poésie.»

Les sculptures précédentes de Jennings incluent celles de John Betjeman à la gare de St Pancras, de George Orwell à l’extérieur de la BBC Broadcasting House et de Philip Larkin à la gare de Hull Paragon. « J’espère que, dans une artère très fréquentée, cette sculpture tranquille donnera aux gens un moment de pause, tout en les rappelant aux œuvres de l’un de nos plus grands écrivains », a ajouté l’artiste.

Bien que Keats soit mort de tuberculose à l’âge de 25 ans seulement, il est considéré comme l’un des poètes anglais les plus influents.

La sculpture a été financée par l’ancien conseiller municipal de la City of London Corporation, Bob Hall, qui était auparavant le mécène de la sculpture de Nigel Boonham représentant John Donne, installée à l’extérieur de la cathédrale Saint-Paul. Keats et Donne « sont nés et ont travaillé dans la ville de Londres et il est important de commémorer chacun de ces poètes exceptionnels par des sculptures dans le domaine public de leur ville natale, à la vue de tous », a déclaré Hall. Les œuvres « reconnaissent également leur poésie révolutionnaire, qui démontre l’étendue et la richesse extraordinaires de la langue anglaise ».

L’arrivée du tube de la ligne Elizabeth a entraîné une augmentation de la fréquentation dans la région. « J’espère que les travailleurs, les visiteurs et les résidents qui traversent Moorgate apprécieront cette magnifique sculpture de Keats », a déclaré Munsur Ali, président du comité de la culture, du patrimoine et des bibliothèques de la City of London Corporation, l’organe directeur du Square Mile. .

L’inscription de la sculpture provient de la cinquième strophe de l’Ode à l’Indolence :

Mon sommeil avait été brodé de rêves sombres ;

Mon âme avait été une pelouse saupoudrée

Avec des fleurs