Une statue de Harriet Tubman dans le New Jersey pour remplacer Christophe Colomb

Près d’un an après qu’une ville du New Jersey a retiré une statue de Christophe Colomb de son piédestal sur une place publique, la conception d’un monument de remplacement – ​​une statue de Harriet Tubman – a été dévoilée.

Le maire de Newark, Ras Baraka, a annoncé jeudi la conception du monument après le début d’un processus d’appel ouvert l’hiver dernier pour sélectionner un artiste et un concept. Le monument, conçu par Nina Cooke John, devrait être installé l’été prochain à Washington Park, qui sera rebaptisé Tubman Square.

« Il est tout à fait approprié que nous commémorons les efforts héroïques de Tubman menant les Africains réduits en esclavage à la liberté via le chemin de fer clandestin en cette période de l’année où nous célébrons l’émancipation des personnes réduites en esclavage aux États-Unis », a déclaré Baraka dans un communiqué.

Le fait que le monument de Tubman remplace la statue de Colomb à Washington Park était « poétique », a déclaré Baraka à CBS News.

Il a annoncé la conception un jour après que la ville a dévoilé une statue en bronze de 700 livres de George Floyd devant l’hôtel de ville.

Les deux statues font suite à un an de manifestations après le meurtre de George Floyd, qui a suscité des appels à travers le pays pour renverser des statues célébrant les colonisateurs et les propriétaires d’esclaves.

Certaines décisions ont provoqué un contrecoup.

Les Italo-Américains et d’autres résidents de Randolph, une ville du New Jersey à environ 30 miles de Newark, ont récemment exprimé leur indignation face au vote d’un conseil scolaire local visant à effacer le calendrier scolaire des jours fériés nommés, y compris Columbus Day. Après près de quatre heures de railleries et d’accusations d’« annulation de la culture » lors d’une réunion, le conseil d’administration est revenu sur sa décision lundi.

La conception de John, appelée « Shadow of a Face », considère Tubman Square comme un endroit où les gens peuvent se renseigner sur l’abolitionniste et le leader du chemin de fer clandestin, selon le communiqué.

« En tant que femme, femme noire et mère de trois filles, je suis ravie de donner vie à mon mémorial pour Harriet Tubman à Newark », a déclaré John dans le communiqué. « Ma conception crée un espace accueillant pour que les gens puissent se connecter avec Tubman, interagir et réfléchir à leur propre libération du poids qu’ils pourraient porter. C’est un monument pour la communauté et par la communauté.

Le monument circulaire, orné d’une mosaïque en céramique du visage de Tubman, espère « guider les visiteurs tout au long d’une expérience multisensorielle » et comprendra un texte mettant en évidence les noms des maisons sûres le long du chemin de fer clandestin dans le New Jersey.

Salamishah Tillet, professeur à l’Université Rutgers de Newark qui a siégé au comité de sélection pour la conception du monument, a déclaré que la vision de John « réinvente ce que peut être un monument », selon le communiqué.

« Grâce à son concept, elle a activement créé un lieu où la communauté peut se rassembler, se souvenir, apprendre et même se reposer », a déclaré Tillet dans le communiqué. « De tels espaces sont rares et nécessaires plus que jamais. »

