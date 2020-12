Frank Lampard a dépensé beaucoup cet été, mais son équipe de Chelsea est dans une situation pire qu’il y a 12 mois.

Les Bleus ont été pauvres car ils ont reculé 3-1 contre Arsenal pour perdre plus de terrain en haut du tableau.

C’était leur troisième revers en quatre matchs de Premier League après les récentes défaites à Everton et aux Wolves.

Et cela signifie, bien qu’ils aient dépensé 222 millions de livres sterling cet été, qu’ils ont quatre points de moins qu’ils n’en avaient à ce moment-là le trimestre dernier.

Lors de la première saison de Lampard, Chelsea a connu un bon début de course qui leur a permis de gagner six sur le rebond et huit de leurs 12 premiers.

Cette saison, alors que le patron des Bleus cherche à trouver la formule gagnante, ils ont été plus incohérents et ont inscrit 25 points.

Les fans de Chelsea n’ont pas encore vu le meilleur des signatures de gros sous Timo Werner et Kai Havertz.

Hakim Ziyech, signé de l’Ajax, a été l’un des artistes les plus impressionnants, tout comme Thiago Silva qui est arrivé sur un libre.