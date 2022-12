Une statistique incroyable relie l’Italie, l’Espagne et l’Allemagne et leurs dernières victoires en Coupe du monde

L’Espagne n’ayant pas réussi à battre le Maroc lors de leur huitième de finale de la Coupe du monde 2022, ils rejoignent l’Italie et l’Allemagne dans une statistique fascinante où les trois équipes n’ont pas réussi à remporter un match à élimination directe de la Coupe du monde depuis la dernière fois qu’elles ont soulevé le trophée.

L’Italie a remporté la Coupe du monde pour la dernière fois en 2006, battant la France aux tirs au but. Cependant, lors des tournois de 2010 et 2014, ils ont été éliminés en phase de groupes, alors qu’ils n’ont tout simplement pas réussi à se qualifier en 2018 et 2022 – malgré leur victoire à l’Euro 2020.

En fait, l’Italie n’a pas remporté de match à élimination directe en Coupe du monde depuis les quarts de finale de 2006, lorsqu’elle a battu l’Ukraine 3-0. Ils l’ont laissé jusqu’à la prolongation en demi-finale pour battre l’Allemagne, le match susmentionné contre la France se soldant par une fusillade en finale.

L’Espagne, quant à elle, n’a pas pu sortir de son groupe de 2014, et lors des deux dernières Coupes du monde, elle a perdu aux tirs au but à deux reprises lors des 16 derniers matchs. La Russie les a battus il y a quatre ans, le Maroc leur infligeant les mêmes dégâts en Qatar.

À l’instar de l’Italie, l’Espagne n’a pas non plus remporté sa Coupe du monde 2010 en temps réglementaire. Iniesta a marqué en prolongation, ce qui signifie que sa dernière victoire par élimination directe en 90 minutes est survenue contre l’Allemagne.

Vainqueur de la Coupe du monde 2014, l’Allemagne n’a même pas disputé de match à élimination directe depuis sa victoire, se faisant éliminer lors des phases de groupes des deux tournois les plus récents – un sort qu’elle n’a subi qu’une seule fois avant sa victoire en 2014, en 1938.

L’Allemagne n’a pas non plus remporté de match à élimination directe à la Coupe du monde en temps réglementaire depuis sa démolition du Brésil lors de la Coupe du monde 2014.

Étonnamment, cela signifie que dans un total de sept tournois potentiels auxquels les trois nations ont participé depuis leur levée du Jules Rimet, ils n’ont disputé que deux matchs à élimination directe entre eux – tous deux impliquant l’Espagne.