Une station de ski a propagé le virus corona à travers l’Europe. L’Autriche et la Suisse veulent quand même rouvrir les pistes.

En Suisse, certaines stations sont déjà en train de rouvrir.

En revanche, les gouvernements français, Italie et l’Allemagne voit une fermeture des installations de ski dans toute l’UE au moins jusqu’au début du mois de janvier – généralement l’une des périodes les plus chargées, y compris les vacances de Noël et du Nouvel An. Les responsables de ces trois pays craignent que si certains États membres de l’UE gardent leurs pentes ouvertes, les touristes puissent s’y rendre et accélérer la propagation du virus.

Au cours de la saison d’hiver à venir, l’épidémie de coronavirus dans la station de ski autrichienne d’Ischgl se profile en février et mars, ce qui a été lié à plus de 6000 infections dans près de 50 pays, à un moment où de nombreux pays n’avaient pas encore confirmé leurs premiers cas.

Chancelier allemand Angela Merkel Jeudi est devenu le dernier dirigeant à appeler à une fermeture coordonnée des stations de ski, même si elle a reconnu que l’initiative semblait vouée à l’échec.

“Malheureusement, sur la base des annonces autrichiennes, il ne semble pas que cela puisse être facilement réalisé”, a déclaré Mme Merkel au parlement.

L’Union européenne a déclaré qu’elle n’était pas responsable de la négociation ou de l’application d’une fermeture, et la Suisse n’est même pas membre, ce qui signifie qu’elle ne serait pas liée par un accord au sein du bloc.

Pour les grandes économies européennes comme l’Allemagne ou la France, les risques de voir les stations de ski devenir des hotspots de coronavirus semblent supérieurs aux bénéfices économiques de leur réouverture rapide. Mais des fermetures similaires auraient probablement des conséquences plus lourdes en Autriche et dans certaines régions de la Suisse, où les économies dépendent davantage de la saison des sports d’hiver.

En Autriche, on estime que les revenus des sports d’hiver récréatifs sont bons entre 4 et 5 pour cent du produit intérieur brut du pays. Au pays de près de 9 millions d’habitants, plus de 230 000 on estime que les emplois en dépendent.

«Si l’UE oblige les domaines skiables à rester fermés, cela coûtera jusqu’à 2 milliards d’euros [$2.38 billion]. Si c’est ce que veut vraiment l’UE, elle devra également payer pour cela », a déclaré le ministre autrichien des Finances Gernot Bluemel. selon Reuters.

Le gouvernement autrichien n’a pas encore décidé quand et dans quelle mesure lever les restrictions de verrouillage, mais de hauts responsables ont suggéré que les risques de coronavirus pendant le ski sont faibles, ce qui suggère que les stations de ski ont une chance raisonnable de rouvrir bientôt.

“Quand quelqu’un utilise un téléski, c’est comparable à quelqu’un qui utilise les transports publics”, a déclaré mercredi le chancelier autrichien Sebastian Kurz.

La ministre autrichienne du tourisme, Elisabeth Köstinger, a salué les «mesures de sécurité globales» mises en œuvre dans les stations de ski, y compris la fermeture des bars après-ski pour empêcher les foules de se mélanger à l’intérieur.

“Vous n’attrapez pas le virus sur la piste de ski, mais à la fête après ça”, a déclaré Köstinger. “C’est ce que nous voulons éviter.”

En Suisse, le canton du Valais – fief d’une station de ski – se fait l’écho de ces assurances. «La fermeture n’est tout simplement pas une option», a déclaré Christophe Darbellay, président du canton.

En dehors de l’Autriche et de la Suisse, on craint de plus en plus que les fonctionnaires des deux pays atténuent les risques.

Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a déclaré que la propagation du virus dans les stations de ski pourrait devenir «incontrôlable», et le Premier ministre de l’État allemand de Bavière, Markus Soeder, a averti que cela «pourrait contrecarrer tous les efforts de la population en général».

Certaines stations balnéaires en Europe souffrent déjà d’une charge de travail élevée, bien que les entreprises et les installations y restent fermées. Le département français de la Haute-Savoie a récemment signalé le plus grand nombre de nouveaux cas par habitant du pays.

Pendant ce temps, l’Autriche a signalé 359 nouvelles infections à coronavirus pour 100000 habitants au cours des sept derniers jours, contre 333 aux États-Unis. La Suisse a confirmé 330 nouveaux cas pour 100 000 habitants au cours de la même période.

C’est la deuxième fois cette année que les responsables des stations de ski alpin sont accusés de placer les incitations économiques au-dessus des considérations sanitaires.

L’Association autrichienne de protection des consommateurs a affirmé en septembre que les autorités autrichiennes auraient délibérément retardé leur réponse à l’épidémie d’Ischgl pour empêcher un arrêt immédiat de l’économie locale, les allégations ont démenti.

Les autorités autrichiennes ont confirmé le premier cas dans la station quelques jours seulement après que l’Islande a sonné l’alarme sur une possible propagation de masse, mais ont insisté sur le fait qu’une transmission généralisée était “tout à fait improbable”.