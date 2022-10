Une station de recherche dirigée par des Autochtones dans les Territoires du Nord-Ouest endommagée par un incendie de forêt

FORT SIMPSON, TNO –

Un incendie de forêt qui a presque détruit une station de recherche dirigée par des Autochtones dans les Territoires du Nord-Ouest devrait avoir des effets considérables sur la recherche environnementale et la communauté.

La Première Nation Liidlii Kue affirme que cinq des neuf bâtiments de la station de recherche de Scotty Creek, à environ 50 kilomètres au sud de Fort Simpson, dans les Territoires du Nord-Ouest, ont été incendiés le week-end dernier, détruisant de l’équipement, des laboratoires et des dortoirs. D’autres bâtiments ont subi des dommages à des degrés divers, certains devant être remplacés.

“C’était un coup de poing”, a déclaré Dieter Cazon, gestionnaire des terres et des ressources de la Première Nation, en apprenant les dégâts.

“Nous ne partons pas de zéro, mais nous avons pris beaucoup de retard”, a déclaré Bill Quinton, directeur de la station de recherche et professeur de géographie et d’études environnementales à l’Université Wilfrid Laurier.

Scotty Creek est l’une des stations de recherche les plus achalandées du Nord canadien et des scientifiques de partout au Canada et du monde s’y rendent pour étudier des facteurs environnementaux, comme les ressources en eau et le dégel du pergélisol. Il accueille également des camps sur le terrain, des élèves du secondaire et des événements et activités axés sur la communauté.

La Première Nation, qui collabore avec des chercheurs depuis les années 1990, a pris la direction de la station en août, ce qui en fait l’une des premières stations de recherche dirigées par des Autochtones au monde. Cazon a déclaré que l’installation réunissait la science occidentale et les connaissances traditionnelles pour lutter contre le changement climatique.

« Les moniteurs et gardiens dénés de la Première nation Liidlii Kue adorent aller là-bas », a-t-il déclaré. “C’est un endroit formidable pour travailler et participer en apprenant un peu plus sur la terre d’une manière différente.”

Cazon a déclaré qu’ils évaluaient toujours les dégâts causés par le feu et élaboraient des plans pour reconstruire le camp. Pour des raisons de sécurité, il a déclaré qu’ils ne seraient probablement pas en mesure d’héberger des travaux sur le site l’année prochaine.

“Nous allons régler ce problème. Le travail que nous faisons est trop important pour qu’on se moque de lui et qu’on en parle.”

Quinton, qui a aidé à démarrer la station en 1989, a déclaré qu’au moins 20 chercheurs de diverses universités utilisent le site et qu’au fil des ans, il a noué de nombreuses amitiés et collaborations grâce à celui-ci. Il a dit que c’était un endroit accueillant qui est important pour les aînés, les jeunes et les gens qui passent du temps sur la terre.

“Il y a beaucoup de gens qui ont vraiment le cœur brisé”, a-t-il déclaré. “La perte est dévastatrice – cela ne fait aucun doute – mais à ce stade, nous devons examiner ce que nous avons et ce que nous pouvons faire de ce qu’il nous reste à reconstruire.”

Cazon a déclaré qu’il y aura également des impacts sur la communauté. Les chercheurs qui voyagent dans le Nord amènent des affaires dans les hôtels, les restaurants et les compagnies aériennes nolisées.

“Je suis sûr que les gens ressentiront un peu le coup lorsque ces dollars supplémentaires n’arriveront pas dans la communauté l’année prochaine”, a-t-il déclaré.

La Première Nation Liidlii Kue a critiqué le ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles du territoire pour ne pas avoir attaqué le feu de forêt et retiré un système de gicleurs alors que le feu était encore actif.

Le responsable de l’information sur les incendies de forêt, Mike Westwick, a déclaré que les gicleurs et autres protections de la structure avaient réussi à protéger le site dès le premier passage de l’incendie de forêt, mais qu’ils avaient été retirés jeudi dernier en raison de problèmes de gel.

Il a déclaré que les pompiers ne pouvaient pas attaquer directement le feu en toute sécurité en raison des vents extrêmes, qui ont poussé le feu vers la station de recherche.

“Nous n’enverrons jamais imprudemment du personnel en danger. Et avec le comportement des incendies dans la région, c’est ce que nous ferions si nous leur ordonnions d’attaquer directement cet incendie”, a-t-il écrit dans un e-mail.

“Nous ressentons vraiment pour tous ceux qui sont touchés par les pertes à Scotty Creek.”

Westwick a déclaré à la fin de la semaine dernière qu’une équipe de pompiers et un hélicoptère avaient travaillé pour limiter les dégâts, mais que la glace sur les plans d’eau à proximité rendait difficile le ramassage de l’eau.

“C’est simplement un signe de la saison extraordinaire que nous vivons. Lorsque nous combattons des incendies et protégeons des structures, il est très inhabituel qu’il y ait une menace de températures glaciales.”

La saison des feux de forêt de cette année a été la plus grave que le territoire ait connue depuis les extrêmes de 2014, la superficie totale brûlée dépassant la moyenne décennale et triplant presque la moyenne quinquennale.

Au total, 257 incendies ont éclaté sur le territoire cette année, dont 30 sont toujours actifs, brûlant un total d’environ 6 866 kilomètres carrés.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 22 octobre 2022.



— par Emily Blake à Yellowknife.



Cette histoire a été produite avec l’aide financière du Meta et de la Canadian Press News Fellowship.