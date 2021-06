Une station de l’armée de l’air secouée par des explosions lors d’une attaque présumée de drones au Jammu-et-Cachemire en Inde

La grève nocturne a été confirmée par l’armée de l’air indienne tôt dimanche. L’armée a déclaré que l’attaque n’avait infligé aucun dommage au matériel sensible stationné dans l’installation supposée de haute sécurité.

« Deux explosions de faible intensité ont été signalées tôt dimanche matin dans la zone technique de la station de l’armée de l’air de Jammu. L’un a causé des dommages mineurs au toit d’un immeuble tandis que l’autre a explosé dans un espace ouvert », les militaires mentionné.

L’attaque elle-même s’est produite pendant la nuit, avec deux explosions consécutives secouant la station aérienne tôt le matin. Des images circulant en ligne prétendent montrer les dommages sur le site, avec un trou dans le toit d’un bâtiment et son intérieur battu par des éclats d’obus.

Photos de Ground Zero depuis la station Jammu IAF. Une explosion a fait un trou dans le toit de la caserne, heureusement personne n’a été grièvement blessé. – Une telle explosion près du hangar/des équipements aurait coûté des pertes massives à la nation. pic.twitter.com/5iZFgmmmEx – Saral Patel (@SaralPatel) 27 juin 2021

Selon les médias locaux, la police a déjà arrêté deux suspects, dont l’identité ou les motifs n’ont pas été divulgués. Deux militaires ont été légèrement blessés lors de l’attaque, mais n’ont pas nécessité d’hospitalisation.

Une première évaluation de l’incident indique que l’attaque a été menée à l’aide de petits drones, armés d’engins explosifs improvisés. Les drones auraient été exploités à partir d’un site situé à proximité immédiate de l’installation militaire.

Le directeur général de la police du Jammu-et-Cachemire, Dilbagh Singh, a déclaré qu’un premier rapport d’information (FIR) avait été enregistré et qu’une enquête était en cours. Il a ajouté que « utilisation de drones avec charge utile » est suspectée en relation avec les deux explosions.

La région himalayenne à majorité musulmane du Jammu-et-Cachemire est une source constante de problèmes pour le gouvernement indien depuis des décennies, avec divers militants séparatistes menant une guerre de faible intensité contre le régime de New Delhi.

Le territoire sous contrôle indien fait partie de la plus grande région historique du Cachemire, qui est contestée par le pays avec son voisin et ennemi juré, le Pakistan. Le différend territorial a entraîné de multiples conflits armés entre les deux nations depuis leur indépendance de l’Empire britannique. L’escalade majeure la plus récente entre le Pakistan et l’Inde s’est produite au début de 2019, provoquée par une attaque terroriste sanglante contre la police paramilitaire indienne par un groupe militant basé au Pakistan.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !