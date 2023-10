Le premier réseau de taxis aériens électriques au monde est actuellement en cours de développement pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 l’été prochain. Le réseau transporterait les passagers entre trois aéroports de la région parisienne et un « vertiport » installé sur une barge sur la Seine.

VoloCity et les Jeux olympiques

Le taxi aérien VoloCity est fabriqué par la société allemande Volocopter. Avec une vitesse maximale de 68 milles par heure, l’avion eVTOL (décollage et atterrissage verticaux électriques) peut accueillir un pilote et un passager. Des pilotes d’hélicoptère et d’avion expérimentés seront formés pour piloter le VoloCity, qui disposerait d’un système de commande de vol numérique simple.

Volocopter a collaboré avec le Groupe ADP, qui exploite les aéroports parisiens, la RATP, l’opérateur public de métro et de bus, et la région Île-de-France sur ce projet. Avec leur aide, Volocopter a réalisé plus de 20 vols d’essais sur 125 milles en région parisienne.

VoloCity a fait ses débuts publics au Salon international du Bourget avec un vol de 15 minutes. En tant que PDG de Volocopter, Dirk Hoke, déclaré« Avec nos partenaires français, nous prendrons les commandes pour décarboner l’aviation, lentement mais sûrement. Le Salon du Bourget 2023 est l’occasion ultime de montrer quotidiennement à des milliers de personnes les avantages des taxis aériens électriques.

Pour voler à temps pour les Jeux olympiques, Volocopter a encore besoin de l’autorisation de l’Agence de la sécurité aérienne de l’Union européenne. Même sans ce feu vert, la société a déjà reçu plus de 300 précommandes d’entreprises privées pour ses avions.

En plus d’amener les passagers vers leurs destinations dans les villes ou de proposer des vols touristiques, Volocopter collabore également avec l’opérateur de sauvetage aérien ADAC Luftrettung pour aider à sauver des vies en déployant des eVTOL dans les services médicaux d’urgence.

Développement eVTOL

Le développement des eVTOL s’est accru à travers le monde, de nombreuses entreprises reconnaissant leur avantage environnemental, car ils sont entièrement alimentés par batterie. Un chiffre estime que le marché mondial de l’eVTOL atteindra 34,92 milliards de dollars d’ici 2023, avec une croissance de 12,6 % par rapport à 2023.

En raison de cette croissance prévue, la Federal Aviation Administration travaille actuellement sur ses politiques relatives aux véhicules électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL), ainsi que sur la gouvernance des interactions entre les eVTOL et l’infrastructure au sol.

La FAA en a proposé un exception récente, cependant. L’organisation a délivré une certification spéciale de navigabilité à Alef, une entreprise qui est à l’origine d’un véhicule entièrement électrique capable à la fois de voler et de circuler sur les routes. Cette certification restreint l’utilisation du véhicule à des fins telles que l’exposition, la recherche et le développement. Cela limite également les endroits où Alef est autorisé à voler.