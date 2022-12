Une startup dit qu’elle a commencé à libérer des particules dans l’atmosphère, dans le but de modifier le climat

“C’est moralement répréhensible, à mon avis, pour nous de ne pas faire cela – et de le faire aussi rapidement et en toute sécurité que possible”, dit-il.

Sauvagement prématuré

Mais des experts dévoués dans le domaine pensent que de tels efforts sont extrêmement prématurés et pourraient avoir l’effet inverse de ce à quoi Iseman s’attend.

“L’état actuel de la science n’est pas assez bon… soit pour rejeter, soit pour accepter, et encore moins pour mettre en œuvre” la géo-ingénierie solaire, a écrit Janos Pasztor, directeur exécutif de la Carnegie Climate Governance Initiative, qui appelle à la surveillance de la géo-ingénierie et d’autres mesures climatiques. altérant les technologies, que ce soit par des gouvernements, des accords internationaux ou des organismes scientifiques, dans un e-mail. “Aller de l’avant avec la mise en œuvre à ce stade est une très mauvaise idée”, a-t-il ajouté, en la comparant à la décision du scientifique chinois He Jiankui d’utiliser CRISPR pour éditer l’ADN des embryons alors que la communauté scientifique débattait encore de la sécurité et de l’éthique d’un tel système. marche d’escalier.

Shuchi Talati, chercheur en résidence à l’Université américaine qui forme une organisation à but non lucratif axée sur la gouvernance et la justice de la géo-ingénierie solaire, affirme que les actions de Make Sunset pourraient faire reculer le domaine scientifique, réduire le financement, réduire le soutien du gouvernement à une recherche fiable et accélérer les appels à restreindre études.

Le comportement de l’entreprise joue sur les craintes de longue date qu’un acteur “voyou” sans connaissance particulière de la science atmosphérique ou de la technologie puisse choisir unilatéralement de géo-ingénierie du climat, sans aucun consensus sur la question de savoir s’il est acceptable de le faire – ou ce qui est approprié. la température moyenne mondiale devrait être. C’est parce que c’est relativement bon marché et techniquement simple à faire, du moins de manière grossière.

David Victor, politologue à l’Université de Californie à San Diego, a mis en garde contre un tel scénario il y a plus de dix ans, notant qu’un “Greenfinger, protecteur autoproclamé de la planète… pourrait forcer lui-même beaucoup de géo-ingénierie”. invoquant le personnage classique de Goldfinger d’un film de James Bond de 1964, dont on se souvient le mieux pour avoir assassiné une femme en peignant son or.

Certains observateurs n’ont pas tardé à établir des parallèles entre Make Sunsets et un incident vieux de dix ans au cours duquel un entrepreneur américain aurait versé des centaines de tonnes de sulfate de fer dans l’océan, dans le but de provoquer une prolifération de plancton qui pourrait aider les populations de saumon et aspirer le carbone. dioxyde de l’atmosphère. Les critiques disent qu’il a violé les restrictions internationales sur ce qu’on appelle la fertilisation au fer, qui ont été en partie inspirées par un nombre croissant de propositions commerciales de vente de crédits carbone pour un tel travail, et soutiennent que cela a par la suite retardé les efforts de recherche sur le terrain.

Pasztor et d’autres ont souligné que les efforts de Make Sunset soulignent le besoin urgent d’établir une surveillance large et des règles claires pour guider la recherche responsable en géo-ingénierie, et aider à déterminer si ou dans quelles conditions il devrait y avoir une licence sociale pour aller de l’avant avec des expériences ou au-delà. Comme le MIT Technology Review l’a signalé pour la première fois, l’administration Biden élabore un plan de recherche fédéral qui guiderait la manière dont les scientifiques procèdent aux études de géo-ingénierie.