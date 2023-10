Une startup d’IA vise à donner aux acteurs de la voix un jumeau numérique

Au fil des années, Cissy Jones, une doubleuse avec de nombreux crédits, notamment dans les jeux vidéo Starfield et Baldur’s Gate III, a réalisé d’innombrables mésaventures fictives. La mort par balle, dit-elle, est facile. Alors que la mort par le feu peut être longue et fastidieuse. Une fois, elle jouait le rôle d’un astronaute dans l’espace qui se réveillait en respirant tendu. Dix minutes après le début de la scène, Jones dit qu’elle a failli s’évanouir.

« Imaginez que votre salaire dépende de votre capacité à le maintenir », a déclaré Jones.

Si Jones et ses partenaires commerciaux réussissent, elle n’aura peut-être plus à le faire bientôt. Un tel travail, a-t-elle déclaré, sera simplement confié à son « jumeau numérique », un sosie vocal alimenté par l’intelligence artificielle.

Jones est co-fondateur et vice-président des partenariats stratégiques chez Morpheme, une startup visant à exploiter l’intelligence artificielle pour remodeler la façon dont les performances vocales sont utilisées dans tous les domaines, des séries animées aux jeux vidéo. C’est le genre d’entreprise qui a récemment enthousiasmé les investisseurs technologiques – et toutes sortes de professionnels de la création, des scénaristes aux acteurs, sur le qui-vive. Au sein de l’industrie du jeu vidéo, les travailleurs craignent que l’IA puisse éliminer des catégories d’emplois entières, comme celles des testeurs d’assurance qualité.

Le logiciel d’IA de Morpheme enregistre l’audio des acteurs, puis crée un modèle de leur voix qui peut être utilisé pour modifier, étendre et animer les futures productions. Récemment, Morpheme a fait la démonstration de sa technologie à des entreprises de divertissement, notamment à plusieurs grandes sociétés de jeux qu’elle a refusé d’identifier, citant des accords de non-divulgation.

Entre autres fonctionnalités, Morpheme développe une bibliothèque de sons d’effort, tels qu’une respiration lourde ou des cris, que les clients pourront réutiliser tout au long du processus de développement. De cette façon, des acteurs comme Jones n’auront pas à se fatiguer autant et les producteurs pourront entendre tous les cris sanglants dont ils ont besoin. Le logiciel sera également capable de restituer la voix d’un artiste dans des langues supplémentaires, ce qui permettra aux entreprises de traduire leurs produits à travers les cultures à moindre coût et plus rapidement.

Morpheme entre sur un marché de plus en plus encombré. En 2022, les investisseurs ont investi 378,6 millions de dollars dans des startups d’IA liées à la voix dans le cadre de 47 transactions, selon les données de PitchBook. Certains utilisent l’IA pour cloner des voix, modifier des voix et générer de l’audio à partir de texte.

Récemment, les syndicats ont exprimé des inquiétudes urgentes quant à la manière dont cette technologie d’IA sera intégrée par les géants du divertissement. Cela reste un point de discorde dans la grève en cours des acteurs hollywoodiens et s’intensifie également sur un autre front.

En septembre, les doubleurs de jeux vidéo du syndicat SAG-AFTRA ont autorisé une grève dans le cadre des négociations en cours avec les plus grandes sociétés de jeux vidéo, notamment Electronic Arts Inc., Take-Two Interactive Software Inc. et Activision Blizzard Inc. Environ 2 600 artistes travaillent sous le label Interactive Media. Accord. L’IA est un point de friction. Les acteurs craignent que les sociétés de divertissement utilisent l’IA pour reproduire leurs voix sans autorisation ni paiement, ce qui réduirait la valeur de leur travail.

« L’utilisation non réglementée de l’intelligence artificielle constitue une menace existentielle pour quiconque gagne sa vie grâce à sa voix, son image ou ses performances », a déclaré le dirigeant syndical Ray Rodriguez.

Jones, pour sa part, estime qu’elle et ses collègues feraient peut-être mieux d’adopter la technologie, même si dans de bonnes conditions. « Il ne s’agit pas d’un retour en arrière », a-t-elle déclaré. « Cela va aller mieux, moins cher, plus vite. »

Morpheme, qui est financé par des fonds privés et recherche des investisseurs supplémentaires, mise sur l’idée qu’au milieu de l’anxiété croissante et des perturbations potentielles du travail, les sociétés de divertissement adopteront certaines règles d’engagement. Actuellement, plus de 20 employés de Morpheme sont en conversation régulière avec des doubleurs, des agents hollywoodiens, des sociétés de divertissement et la SAG-AFTRA, dans l’espoir de trouver un terrain d’entente entre les intérêts concurrents.

Un porte-parole de la SAG-AFTRA a déclaré dans un communiqué que le syndicat avait eu des « conversations continues » avec Morpheme, soulignant que « toute utilisation de répliques numériques » doit inclure une série de dispositions, notamment un « stockage sûr » et une « compensation appropriée ». Un porte-parole des sociétés de jeux négociant l’accord sur les médias interactifs n’a pas fait de commentaire.

Un élément clé de l’argumentaire de vente de Morpheme est qu’il a créé un modèle de rémunération équitable pour les acteurs. Dans le cadre d’un contrat large et flexible, Morpheme permettra aux artistes d’approuver la manière dont leur voix conçue par l’IA sera déployée et les récompensera pour son utilisation continue par le biais de frais de licence. Après environ un an, ils auront la possibilité de renouveler ou de renégocier. Pour garder les scores, Morpheme développe également une technologie qui surveillera et suivra la manière dont les entreprises utilisent l’audio généré ou modifié par l’IA.

Récemment, Morpheme a signé une nouvelle campagne de la National Association of Voice Actors (NAVA) qui a pour mantra « le consentement, la compensation et le contrôle » autour de l’utilisation de l’IA.

« Si nous, en tant qu’humains, gâchons cela, nous allons nous détruire », a déclaré Brett Shapiro, co-fondateur et PDG de Morpheme, qui a travaillé dans la technologie et le divertissement pendant des décennies, y compris un passage au sein de la société de jeux Cosmic Forces.

Contrairement à leurs homologues du cinéma ou de la télévision, les doubleurs de jeux vidéo ne reçoivent pas de paiements résiduels après leurs sessions d’enregistrement. Aujourd’hui, certains acteurs du jeu considèrent la technologie émergente de l’IA comme une opportunité de potentiellement collecter des paiements supplémentaires en plus d’un minimum de base. Dans le cadre du contrat Morpheme, les acteurs indisponibles ou incapables de travailler sur un nouveau projet peuvent faire travailler leur « jumeau numérique » et, en échange, recevoir de l’argent supplémentaire.

« En tant que doubleur, j’ai la possibilité d’obtenir une licence pour être payé pour la génération de cet audio », a déclaré Tim Friedlander, co-fondateur et président de NAVA. « Plus mon personnage devient populaire et les gens interagissent avec lui, plus je suis rémunéré. »

Parallèlement, les utilisations non autorisées de la technologie de l’IA se multiplient déjà.

« Nous voyons des gens s’approprier du contenu accessible au public pour créer tout ce qu’ils peuvent et de la manière qu’ils souhaitent », a déclaré Jones.

Jones a remarqué que des fans sur TikTok remixaient ses scènes passées avec des mots qu’elle « n’avait jamais prononcés auparavant, très clairement robotiques ». Certains créateurs ont honoré ses demandes de retrait, d’autres non.

« Il n’y a aucune considération pour l’humain derrière l’art original », a-t-elle déclaré.

