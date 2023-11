Une startup d’IA veut arracher le contrôle aux grandes technologies

getty

L’intelligence artificielle en est encore à ses débuts, mais quelqu’un tente déjà de la perturber.

Ritual envisage de créer une plate-forme d’IA décentralisée après avoir commencé des travaux préparatoires non publiés en mai et après avoir levé 25 millions de dollars auprès de sociétés de capital-risque dirigées par Archetype Fund, basé à New York, et comprenant Accomplice et Robot Ventures.

Les fondateurs Niraj Pant et Akilesh Potti, qui ont déjà travaillé ensemble chez l’investisseur blockchain Polychain Capital, affirment qu’ils cherchent à empêcher les Big Tech de dominer l’intelligence artificielle en monopolisant la puissance de calcul et en limitant l’accès aux logiciels. “L’IA atteint un point d’inflexion alors que son écosystème centralisé et monopolisé menace la croissance future”, a déclaré Pant dans une annonce mercredi révélant l’existence du projet. « La consolidation de l’IA au sein d’un petit groupe d’entreprises puissantes constitue une menace importante pour l’avenir de la technologie. »

Ritual adopte une approche blockchain pour son travail, même s’il offrira également un accès via Internet traditionnel. Le plan est de payer les propriétaires d’appareils informatiques pour prendre en charge un réseau donnant accès à des programmes d’IA, appelés modèles. L’entreprise gagnera de l’argent en facturant des frais d’accès aux utilisateurs du réseau. Il ne fournirait pas de détails sur les prix ou la compensation pour ceux qui fournissent des capacités de transformation.

En plus d’augmenter l’accès aux services destinés aux clients professionnels, Ritual ne censurera pas les invites, comme le dit Pant, certaines offres d’IA actuelles le font. La société travaille également sur la protection des données et de la confidentialité des utilisateurs en tant que composant distinct de sa plateforme.

Les bénéfices de la collecte de fonds initiale seront utilisés pour construire l’infrastructure, s’ajouteront à l’équipe de 15 personnes travaillant déjà sur le projet et attireront des programmeurs d’IA, des fournisseurs d’informatique et des utilisateurs vers le réseau.

Le premier produit de l’entreprise, attendu d’ici quelques mois, s’appelle Infernet. Cela permettra aux contrats intelligents sur n’importe quelle blockchain d’utiliser des modèles d’IA. Les fondateurs affirment que le réseau sera le premier à permettre à de tels contrats d’accéder à l’IA d’une manière qui préserve les propriétés de la blockchain en matière de vérification, de décentralisation et de confidentialité.

Les contrats intelligents sont les éléments constitutifs de la finance décentralisée ; ils exécutent des transactions lorsque les conditions spécifiées sont remplies. Cependant, malgré leur nom, les versions actuelles des contrats ne sont pas si intelligentes : elles ne sont pas équipées pour gérer les nuances et les événements imprévus, ce qui les rend sujettes à manipulation.

Ritual n’est pas associé à une blockchain spécifique et est censé être interopérable avec toutes celles qui existent actuellement. Pant dit que la « vision à long terme » est que l’entreprise soit une sorte de « superchaîne » qui fonctionne comme un coprocesseur pour d’autres blockchains.

Envoyez-moi un pourboire sécurisé.