Une startup de technologie climatique – et finaliste du prix Earthshot – conçoit une nouvelle méthode pour réduire les déchets vestimentaires

Ce qui se produit généralement lorsque les vêtements se démodent, c’est donner une mauvaise image de l’industrie de la mode. “L’industrie de la mode et du textile est l’une des industries qui génèrent le plus de gaspillage au monde”, a déclaré Conor Hartman, directeur de l’exploitation de Circulation, une startup de technologie climatique qui tente de remodeler l’industrie du vêtement. “Le monde produit plus de 100 millions de tonnes de textiles tous les 12 mois. Cela équivaut en poids à un million de Boeing 757.”

Selon le Programme des Nations Unies pour l’environnement, l’industrie de la mode est responsable d’environ 10 % des émissions annuelles de gaz à effet de serre, principalement dues à la fabrication et au transport des vêtements. C’est plus que les émissions de tous les transports aériens et maritimes internationaux réunis. Et La Banque mondiale rapporte qu’en raison de la croissance des vêtements tendance et bon marché appelés « fast fashion », ces émissions devraient augmenter de plus de 50 % d’ici 2030.

Certains vêtements usagés sont exportés vers des pays étrangers, où ils sont entassés sur les côtes occidentales de l’Afrique ou jetés dans les déserts du Chili. “La majeure partie finit dans les décharges ou est incinérée”, a déclaré Hartman. “Il y a un camion poubelle rempli de déchets de mode qui est déversé chaque seconde de chaque jour.”

Selon le Fondation Ellen MacArthurAux États-Unis, un vêtement moyen n’est désormais porté que sept fois et dans le monde, moins de 1 % des déchets textiles sont recyclés en textiles.

C’est parce que la plupart de nos vêtements sont un mélange de coton et polyester (essentiellement du plastique), ce qui les rend presque impossibles à recycler. Mais dans une installation pilote à Danville, en Virginie (autrefois une plaque tournante animée du textile et du tabac), l’équipe Circ a déchiffré le code, inventant un moyen de séparer les deux grâce à un processus chimique.

“Notre processus, faute d’un meilleur terme, est une cocotte minute”, a déclaré Hartman. “C’est un insta-pot très sophistiqué.”

La réaction chimique liquéfie le polyester, tandis que le coton reste intact. Le polyester liquide est transformé en copeaux de plastique, et les deux matériaux peuvent ensuite être utilisés pour fabriquer de nouveaux vêtements.

Circ, finaliste du prix Earthshot, a trouvé une solution aux importants déchets environnementaux et à la pollution de l’industrie du vêtement, en recyclant le plastique des vêtements en coton-polyester. Actualités CBS



Circ s’est d’abord concentré sur la transformation des feuilles de tabac en biocarburants, puis a réutilisé cette technologie pour comprendre comment recycler les vêtements en poly-coton. “Il a fallu quelques semaines à notre équipe scientifique pour rassembler les pièces”, a déclaré Hartman. “Nous avons lancé les tout premiers produits de consommation dérivés de déchets de poly-coton. Il s’agissait d’une collection de quatre pièces qui Zara conçu.”

Circ s’associe également à Patagonieest soutenu par Bill Gates Entreprises énergétiques révolutionnaires, et a désormais attiré l’attention du futur roi d’Angleterre. Circ est finaliste pour un prix de 1,2 million de dollars Prix ​​Earthshot – récompenses annuelles décernées par le prince William aux solutions aux problèmes environnementaux les plus urgents de la planète.

Hartman a déclaré : « Obtenir ce niveau de reconnaissance pour une solution dont nous savons qu’elle sera l’avenir est vraiment inspirant pour nous. »

Circ prévoit d’ouvrir sa première usine à l’échelle industrielle d’ici 2026 et de la reproduire dans le monde entier, en recyclant des milliards de vêtements.

Hartman a déclaré que son espoir était de mettre un terme aux vêtements jetés ou incinérés : “Absolument, parce que nous avons tous les vêtements dont nous avons besoin, pour fabriquer tous les vêtements dont nous aurons besoin.”

Les prix Earthshot seront remis mardi lors d’une cérémonie à Singapour. L’événement sera diffusé en direct sur Youtube.

Protéger la planète : actualités et reportages sur le changement climatique

