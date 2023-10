Une startup de St. Pete aide les entreprises à suivre l’engagement communautaire

Cette histoire a été initialement publiée dans Magazine tendance de Floride.

Vous connaissez peut-être un community manager, un chef de communauté ou même un chef de communauté. Les titres de poste apparaissent plus fréquemment dans les organisations de toutes tailles, des grandes marques comme Peloton, Lululemon et Tesla aux petites entreprises locales et aux organisations à but non lucratif. Ils interagissent avec les clients, résolvent les problèmes et apprennent de leurs commentaires. Ils peuvent recruter des ambassadeurs de marque, organiser des événements et partager sur les réseaux sociaux, entre autres tâches.

Mais quel retour sur investissement le community management génère-t-il ? Une startup technologique de Tampa Bay relie les points aux données.

Anthony Nagendraraj et Marissa Huggins ont co-fondé Spontivly, qui fournit aux gestionnaires de communauté des analyses en temps réel afin qu’ils puissent voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et apporter les modifications nécessaires pour avoir un impact sur les résultats.

« Chaque entreprise construit une sorte de communauté, qu’il s’agisse d’une communauté de clients ou d’une communauté d’employés. Nous voulons être la société de données qu’ils embauchent », déclare Nagendraraj, PDG de Spontivly, qui a travaillé comme analyste commercial chez IBM, Microsoft et d’autres sociétés avant de fonder Spontivly en 2019. « Nous voulons donner à chacun les moyens de créer des tableaux de bord de données simples. sans avoir besoin d’un ingénieur. Que vous soyez stagiaire ou directeur financier, vous pouvez glisser-déposer et créer un rapport en cinq minutes.

Un rapport comme celui-ci aurait pu aider Huggins à conserver l’un de ses anciens emplois de gestionnaire de communauté à but non lucratif. Même si elle avait développé des programmes qui aidaient les gens à démarrer une entreprise, elle avait du mal à documenter la valeur de ce qu’ils construisaient, et son poste a été supprimé.

« Nous croyons sincèrement que chaque organisation, quelle que soit sa taille, devrait avoir accès à ses données et, pour une raison quelconque, il ne semble pas exister d’outil sur le marché qui vous permette de le faire », déclare Huggins, COO de Spontivly. Elle estime qu’une entreprise devrait dépenser environ 500 000 $ par an pour une équipe chargée de rassembler les mêmes données que celles regroupées par Spontivly. « Pour moi, c’est une barrière à l’entrée trop élevée pour un rôle qui est vraiment si important », dit-elle.

Pour créer ses tableaux de bord et rapports pour les entreprises, le logiciel Spontivly s’intègre à plus de 120 outils et applications technologiques, notamment Slack, Zoom, Telegram et diverses plateformes de médias sociaux. L’entreprise gagne de l’argent grâce aux abonnements. Ses 32 clients vont de petites organisations à but non lucratif et communautaires telles que Tampa Bay Wave et Atlanta Tech Village à de grandes entreprises comme Airbnb, SalesLoft et Brex.

Spontivly a levé environ 2 millions de dollars en capital-risque, notamment des investissements de Mark Cuban Companies, les fondateurs de Hootsuite, et des sociétés basées en Floride Tampa Bay Ventures et DeepWork Capital. Leurs réalisations en matière de collecte de fonds sont remarquables, d’autant plus que les fondatrices féminines et les fondatrices de couleur reçoivent moins de 5 % des dollars de capital-risque déployés à l’échelle nationale.

Pourtant, Huggins dit qu’elle et Nagendraraj ont rencontré des obstacles. « Souvent, les barrières à l’entrée sont tout simplement plus hautes. Ainsi, les questions que l’on vous posera parfois seront plus intenses et la diligence sera certainement beaucoup plus dure », dit-elle. « Cela nous a très certainement impacté au début. »

Huggins et Nagendraraj ont émigré du Canada, participant d’abord à l’accélérateur de startups de Tampa Bay Wave en 2021, puis s’installant à Saint-Pétersbourg Spontivly. Alors qu’ils envisageaient la Silicon Valley, Austin et d’autres villes axées sur la technologie, ils ont choisi Tampa Bay car elle abrite une communauté de startups accueillante encore en train de prendre forme. « Nous sommes tombés amoureux de la communauté. Nous voulons être à la base d’un écosystème en construction », déclare Nagendraraj.

Vous trouverez le duo lors d’événements technologiques et de startups car ils montrent l’exemple, ajoute Huggins. « Si vous voulez avoir une communauté dans votre région, vous devez alors être un bon membre de la communauté et faire partie d’une communauté signifie se présenter, aider les gens, les présenter autant que possible, car c’est ainsi que se construisent des écosystèmes authentiques. .»

Spontivly prévoit de quadrupler son équipe de 15 collaborateurs au cours des deux prochaines années pour accompagner ce qui s’en vient. Huggins déclare : « Dans deux ou trois ans, chaque entreprise aura véritablement un gestionnaire de communauté et nous serons là pour les aider à fournir des analyses de données sur leur communauté et des conseils sur la façon d’en créer, de développer et de maintenir un.

Bâtiment communautaire 101

L’équipe Spontivly s’est rendu compte que de nombreuses organisations ne savaient pas nécessairement comment démarrer et construire une communauté – ou même quelque chose d’aussi basique que la mise en place de directives communautaires ou d’un canal Slack pour collaborer. Pour vous aider, ils ont lancé une chaîne gratuite Everything Community (toutcommunauté.com), avec un blog, des modèles et d’autres ressources.

Pour gérer une communauté, recherchez quelqu’un de très organisé mais aussi extraverti, conseille Huggins. Un bon community manager sait quand faire preuve de professionnalisme et quand détendre l’ambiance. Ils doivent être capables de bien lire la salle (ou le salon de discussion).

Elle ne croit pas que l’IA remplacera les gestionnaires de communauté humains. « J’aime toujours dire que la technologie peut automatiser beaucoup de choses, mais qu’elle ne peut pas automatiser les relations. »

Il n’est pas rare que les clients vivent des expériences différentes lorsqu’ils interagissent avec différents services d’une entreprise, par exemple lorsqu’ils passent des ventes au support client. Huggins dit que c’est le travail du community manager de « fluidifier tout cela » et d’assurer la cohérence. « Souvent, lorsque les entreprises mettent en place un community manager, elles ne s’en rendent pas compte, mais ce community manager devient réellement le visage de l’entreprise, le visage de la marque.

Les entrepreneurs

Marissa Huggins, 26

Anthony Nagendraraj, 42

Co-fondateurs

Spontivement, Saint-Pétersbourg