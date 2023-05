Une startup de livraison de drones soutenue par Walmart supprime des employés

Drone Up, un Walmart -startup soutenue en compétition aux côtés Amazone et d’autres sur le marché naissant de la livraison de drones, supprime des emplois dans l’entreprise, a appris CNBC.

La société basée en Virginie a commencé à informer les employés des licenciements lundi matin, selon deux personnes qui ont perdu leur emploi et ont demandé à ne pas être nommées car elles n’étaient pas autorisées à s’exprimer publiquement sur la question.

Fondée en 2016, DroneUp dispose d’une flotte de drones de type quadricoptère conçus pour gérer la partie du dernier kilomètre du processus de livraison, transportant des choses comme des vêtements, des médicaments et de la nourriture des entrepôts aux portes des clients.

Les licenciements surviennent alors que l’industrie technologique continue de réduire ses effectifs et faisaient partie de la décision de l’entreprise de se concentrer davantage sur ses centres de livraison, un réseau d’installations pour les commandes à la demande aux États-Unis. DroneUp s’éloigne des services d’entreprise tels que la construction et la surveillance immobilière. , la capture de données aériennes et le marketing, ont déclaré les anciens employés.

DroneUp a confirmé les suppressions d’emplois et le changement de stratégie et a déclaré dans un e-mail que les licenciements touchaient « un petit pourcentage de l’équipe », qui compte désormais 418 personnes.

« Après une formidable adoption par les consommateurs de nos services de livraison de drones, nous avons pris la décision de modifier notre modèle commercial pour aligner la structure de notre entreprise sur la croissance et le succès continus de la livraison de drones et d’autres services de drones hors de nos hubs », a déclaré le PDG de DroneUp, Tom Walker. CNBC dans un communiqué.

La société a déclaré qu’au cours des six prochains mois, « nous embaucherons plus de personnes que nous n’en avons licenciés ».

DroneUp est l’une des nombreuses startups en course pour faire de la livraison par drone une réalité. Au cours des trois dernières années, DroneUp, Tyrolienne et Flytrex ont signé des partenariats pluriannuels avec Walmart pour livrer des marchandises légères par drone en aussi peu que 30 minutes. Au moins 36 magasins Walmart aux États-Unis ont le service, la société a dit en janvier.

UPS , Amazone et Alphabet L’unité Wing est également à divers stades de développement de ses propres services de livraison de drones.

Les tentatives de mise à l’échelle de la livraison de drones commerciaux aux États-Unis ont été lentes, en grande partie en raison de défis techniques et d’un long processus d’approbation réglementaire avec la Federal Aviation Administration. L’agence a autorisé plusieurs entreprises à tester les livraisons de drones sur certains marchés tant qu’elles ne présentent pas de risques importants pour la sécurité.

Le ralentissement économique a également été un revers pour certains opérateurs de livraison de drones. En janvier, Amazon a licencié un nombre important d’employés de son unité de livraison de drones Prime Air au moment même où le projet vieux de 10 ans se préparait à commencer à envoyer des colis à certains clients sur deux petits marchés américains.

