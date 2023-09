Une startup de cybersécurité de Tampa est devenue une entreprise mondiale

Cette histoire a été initialement publiée dans Magazine tendance de Floride.

Brian Murphy connaît la montée abrupte à laquelle sont confrontées les startups. Il a lancé ReliaQuest en 2007, neuf mois avant la Grande Récession, et n’a pas vu le moindre investissement extérieur pendant près d’une décennie. À cette époque, la société basée à Tampa effectuait des travaux généraux de conseil en informatique, principalement pour des agences gouvernementales. Au fil du temps, l’entreprise s’est concentrée sur la protection des données numériques des clients et sur la lutte contre les menaces de sécurité.

C’était une bonne décision. Au cours des années qui ont suivi, le marché mondial de la cybersécurité est devenu une industrie de 173,5 milliards de dollars et ReliaQuest est devenu un leader dans le secteur. La plateforme d’opérations de sécurité de l’entreprise, GreyMatter, a contribué à attirer des clients mondiaux, la catapultant au rang de licorne valorisée à 1 milliard de dollars en 2021.

ReliaQuest met également son empreinte sur la région de Tampa Bay. En janvier, elle a remplacé Outback Steakhouse (une autre entreprise locale de Tampa) en tant que sponsor en titre du match annuel de football universitaire du Nouvel An joué au stade Raymond James. À cinq miles à l’est du stade sur Water Street, le nouveau siège social du géant de la technologie est une vitrine du nouveau quartier riverain de la ville et un symbole des ambitions de Tampa de devenir un pôle de startups.

ReliaQuest a emménagé au 1001 Water St. au printemps dernier et occupe sept étages du bâtiment de 20 étages qui porte désormais son nom. Cette décision rassemble les 500 employés de l’entreprise à Tampa, qui étaient auparavant répartis entre des bureaux à Harbour Island, adjacents au centre-ville, et dans le quartier des affaires de Westshore, près de l’aéroport international de Tampa.

Chaque semaine, de nouvelles recrues, clients, clients potentiels et entrepreneurs découvrent ce que fait ReliaQuest et comment Water Street Tampa se développe. Ces visiteurs séjournent dans les hôtels de Water Street, mangent dans ses restaurants et peuvent discuter avec des employés qui, avec une rémunération de départ moyenne de 100 000 $, peuvent se permettre de vivre dans de nouveaux appartements entourant le bureau.

La présence de ReliaQuest « valide le développement », déclare David Bevirt, vice-président exécutif du crédit-bail d’entreprise chez Strategic Property Partners (SPP), la société de développement lancée par Jeff Vinik, propriétaire du Lightning de Tampa Bay, et Cascade Investment du fondateur de Microsoft, Bill Gates. (Vinik a vendu sa participation dans SPP à Cascade en juin). « Les gens voient ReliaQuest et disent que nous devons comprendre ce qui se passe » sur Water Street.

SPP s’entretient avec des représentants d’entreprises de Boston, New York, Chicago, San Francisco et Los Angeles qui envisagent si leur avenir pourrait être sur Water Street. « Les amener ici et les faire parcourir la région change absolument la donne », déclare Bevirt.

ReliaQuest occupe sept étages d’un immeuble de 20 étages à quelques pas des magasins, des restaurants et des appartements et condos de grande hauteur. [ Chris Lake for Florida Trend ]

Water Street Tampa comprend également plusieurs nouveaux immeubles d’appartements et de copropriétés, un Publix et des restaurants, le tout à un pâté de maisons ou deux de l’Amalie Arena, répondant ainsi à la vision de vie, de travail et de jeu que les concepteurs avaient en tête. Le bien-être est un autre point central : ReliaQuest et d’autres locataires du 1001 Water Street respirent l’air circulant à travers le même système de filtration que celui utilisé par les hôpitaux. Dans l’ère post-COVID, c’est le genre de fonctionnalité qui pourrait donner confiance aux employés inquiets pour leur retour au bureau.

L’espace de ReliaQuest est doté de postes de travail et de plusieurs salles de classe pour la formation et les réunions des clients. Des cubes insonorisés, rappelant les cabines téléphoniques d’antan, sont disponibles pour les appels des clients. L’accent est mis sur la santé mentale et la motivation. ReliaQuest dispose d’une « salle de sport mentale » – une bibliothèque multimédia où les employés peuvent chercher l’inspiration et la concentration – et d’un coach en performance mentale.

Les moniteurs affichent des citations inspirantes du philosophe romain Sénèque et du grand joueur de baseball Willie Mays.

De toute évidence, finances comprises, l’entreprise qui a connu un démarrage lent semble être au sommet de sa forme. Les revenus de ReliaQuest augmentent de plus de 30 % par an. En plus du siège social de Tampa, l’entreprise compte 700 employés supplémentaires répartis dans des bureaux à Las Vegas, Salt Lake City, Dublin, Londres et Pune, en Inde.

Il a récemment lancé un nouvel analyseur de phishing pour identifier les menaces de ransomware et a dépensé 160 millions de dollars l’année dernière pour acquérir la société de renseignement sur les menaces basée à San Francisco, Digital Shadows, qui se concentre sur le dark web.

Ces mouvements regroupent GreyMatter, qui « assemble » plusieurs flux de données pour identifier les menaces possibles et alerter rapidement le client lorsqu’il doit agir. Ce processus prenait des jours ou des semaines. Aujourd’hui, dit Murphy, un système d’IA ReliaQuest développé pour Grey-Matter peut « prendre une décennie d’enquête de sécurité, d’analyse de sécurité », diagnostiquer une menace et réagir en moins de 10 minutes.

ReliaQuest compte 500 employés à Tampa et 700 autres à travers le monde. [ Chris Lake for Florida Trend ]

Les ransomwares et le vol de propriété intellectuelle sont des sources de problèmes courantes. Certains sont parrainés par l’État, dit Murphy, tandis que d’autres pays permettent aux cyber-gangs d’opérer librement.

« La cybersécurité consiste à réduire la complexité des choses », dit-il. « Il y a des données partout et des événements partout. C’est juste cette mer de foin et tu dois trouver cette aiguille. Et nous leur permettons de supprimer la complexité afin que leurs équipes de sécurité ne passent pas toute la journée à des tâches subalternes comme la recherche de données. Ils travaillent en fait sur de véritables cyber-incidents qui se produisent.

Bien que ses systèmes soient propriétaires, ReliaQuest met ses collaborateurs à la disposition de la prochaine vague d’innovateurs. Murphy, originaire de Floride et diplômé en finance de l’État de Floride, est président du conseil d’administration d’Embarc Collective, qui se présente comme le centre de startups à la croissance la plus rapide de Floride.

«Nous avons pu avoir un accès incroyablement bon à leur équipe et à leurs actifs», déclare Lakshmi Shenoy, PDG d’Embarc Collective. « Leurs collaborateurs sont véritablement intéressés par les nouvelles innovations et les nouvelles technologies. Ils sont donc vraiment enthousiasmés lorsqu’ils peuvent interagir avec des startups.

ReliaQuest parraine et prête ses meilleurs collaborateurs au Glaring Gap Summit annuel d’Embarc, qui vise à réduire l’écart de capital-risque entre les hommes et les femmes. Chaque année, 50 femmes de toute la Floride reçoivent une formation en investissement dans les startups lors de l’événement. Le quatrième sommet est prévu pour octobre.

L’entreprise s’engage également auprès de la prochaine génération de travailleurs. Il a accueilli 40 programmes de vente majeurs de la Florida State University en mai dernier. Et cet été, 22 étudiants de l’Academy of Holy Names, une école catholique privée de Tampa, ont effectué un stage dans l’ensemble de l’entreprise. Certains d’entre eux pourraient être de futures recrues, dit Murphy, mais les employés de ReliaQuest bénéficient également de l’interaction avec des personnes de tous niveaux d’expérience pour en savoir plus sur des choses en dehors de leur travail spécifique.

C’est un jour rare où il n’y a pas une poignée de visiteurs, de clients ou de clients potentiels qui visitent le bureau de Water Street et cherchent à rencontrer les cadres supérieurs de ReliaQuest. « Nos clients sont les Global 2000 », déclare Murphy, « donc les plus grandes banques, les plus grandes compagnies aériennes, les plus grandes (entreprises) de soins de santé. Donc, au moins une ou deux fois par an, ils se rendent à Tampa et se rendent dans nos bureaux » pour la planification stratégique, les revues de direction ou la formation.

« Nous avons tendance à parler d’un bureau en disant : « J’y vais, je m’assois au bureau et je ne pars pas ». Ce n’est tout simplement pas le cas, surtout pas dans une entreprise technologique à forte croissance », dit-il. « Il faut sortir, se déplacer. Le mouvement crée de l’émotion. C’est ainsi que nous résolvons le problème, avec un niveau élevé de communication et de collaboration.

Brian Murphy a lancé ReliaQuest en 2007 avec trois téléphones et deux employés après avoir esquissé le concept sur une serviette à cocktail lors d’un événement d’anciens élèves de la FSU. [ Chris Lake for Florida Trend ]

Brian Murphy

46 ans, PDG et fondateur, ReliaQuest

Éducation: Licence en comptabilité et finance, Florida State University (2000)

Expérience préalable: Consultant en gestion pour PricewaterhouseCoopers (PwC).

Famille: Marié à Renée Murphy. Ils ont deux enfants adolescents, Devin et Parker.

Loisirs: Navigation de plaisance, golf et réflexion sur ReliaQuest, « pas nécessairement dans cet ordre ».