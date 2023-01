Une startup affirme que la reprogrammation génétique permet aux souris de vivre plus longtemps

Les souris ne vivent que des mois dans la nature mais peuvent survivre deux à trois ans en laboratoire. Ceux qui ont participé à la dernière expérience avaient déjà 124 semaines lorsqu’ils ont reçu le médicament, soit près de la fin de leur vie. Non seulement les souris traitées ont survécu sensiblement plus longtemps, selon Davidsohn, mais elles ont également obtenu de meilleurs résultats sur les mesures de la santé générale.

L’allongement de la durée de vie observé n’est pas en soi sans précédent. Un programme du gouvernement américain qui teste des médicaments pour leurs effets sur la longévité a montré que plusieurs composés, dont le médicament rapamycine, peuvent prolonger la vie des souris de 5 à 15 %.

Mais les souris doivent prendre ces médicaments pendant une grande partie de leur vie, alors que la reprogrammation a des effets immédiats. “C’est comme si vous ne pouviez rien faire de toute votre vie et que vous en profitiez quand même”, déclare Davidsohn.

Et après?

Rejuvenate développe actuellement des médicaments de thérapie génique pour les chiens de compagnie et les humains, dont un conçu pour traiter l’insuffisance cardiaque. Mais Davidsohn dit qu’à long terme, il croit qu’il sera possible de rajeunir les êtres humains. « Je n’y travaillerais pas si je n’y croyais pas », dit-il.

Beaucoup plus d’informations seront nécessaires pour savoir exactement quels changements les gènes de reprogrammation provoquent chez les souris, et les chercheurs disent que d’autres groupes devront répéter l’expérience avant d’être convaincus. “J’aimerais voir un groupe séparé faire quelque chose de similaire et approfondir ce qui se passe réellement”, déclare Borch Jensen.

Sebastiano dit que l’effet de prolongation de la vie rapporté par Rejuvenate pourrait être dû à des changements dans un seul organe ou groupe de cellules, plutôt qu’à un effet général de rajeunissement à l’échelle de la souris. Parmi les autres lacunes de ses recherches, Rejuvenate n’a pas soigneusement documenté quelles cellules et combien de cellules ont été modifiées par le traitement génétique.

Plusieurs entreprises vont maintenant de l’avant avec des plans de reprogrammation de médicaments, mais elles choisissent des conditions médicales reconnues et limitent leurs efforts à des organes spécifiques.

Turn Bio, une société cofondée par Sebastiano, par exemple, espère injecter des facteurs de reprogrammation dans la peau des gens pour lutter contre les rides ou relancer la croissance des cheveux. Une autre société, Life Biosciences, se prépare à tester si la reprogrammation des cellules dans l’œil peut traiter la cécité.