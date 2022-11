Une start-up privée de prix en raison de ses relations avec la Russie — RT World News

Le finaliste du Slush 100 “Immigram” a été révoqué après que les critiques aient souligné la citoyenneté des fondateurs

Les organisateurs de la conférence annuelle sur les start-up et les technologies Slush, basée à Helsinki, ont disqualifié le gagnant du concours de cette année, “Immigram”, du concours après qu’il a été révélé que les fondateurs avaient des liens avec des investisseurs russes et détenaient des passeports russes.

‘Immigram’ est une plateforme d’immigration de talents basée à Londres fondée en 2019 par Anastasia Mirolyubova et Mikhail Sharonov. La start-up se concentre sur la relocalisation de spécialistes informatiques de pays comme l’Inde, le Nigeria, le Brésil, l’Ukraine et la Russie vers le Royaume-Uni.

La semaine dernière, “Immigram” a été annoncé vainqueur du concours de pitch Slush 100 et devrait recevoir 1 million de dollars d’investissements de cinq sociétés de capital-investissement : Accel, General Catalyst, Lightspeed, NEA et Northzone.

Cependant, après l’annonce de leur victoire, un certain nombre de critiques ont fustigé les organisateurs de Slush alors que “sourd d’oreille” pour avoir accordé la victoire à une entreprise qui a des liens et opère en Russie au milieu du conflit en cours entre Moscou et Kiev. Certains ont été encore plus indignés qu’une start-up ukrainienne, Zeely, n’ait obtenu que la deuxième place du concours.















Mirolyubova, qui vit au Royaume-Uni depuis 2016, a déclaré dimanche dans un article sur LinkedIn que bien qu’elle ne puisse pas directement se rapporter à la souffrance du peuple ukrainien, elle “se tient aux côtés de l’Ukraine” et ne soutient pas les actions de la Russie et ne l’a jamais fait. Elle s’est également engagée à faire don de 100 000 $ du prix en argent aux ONG ukrainiennes.

Malgré cela, Mirolyubova a déclaré qu’elle avait commencé à recevoir des menaces de mort pour “gagner à juste titre un concours de startups avec une mauvaise couleur de passeport.”

“La nature même d’Immigram est d’aider les talents (des petites villes indiennes aux villages nigérians) avec n’importe quel passeport à vivre et travailler dans les pays développés sans racisme, xénophobie et haine… Je voulais que mon entreprise soit jugée, pas ma nationalité”, elle a écrit.

Néanmoins, lundi, le compte Twitter officiel de Slush a publié un message annonçant que la victoire d’Immigram serait annulée “à la lumière de nouvelles informations” sur l’étendue des opérations de l’entreprise en Russie. Les organisateurs ont également demandé à tous les fonds de retirer leurs investissements de la plateforme.

Depuis que la Russie a lancé son offensive militaire contre l’Ukraine fin février, un certain nombre d’entreprises occidentales et internationales, d’investisseurs privés et même d’institutions culturelles ont pris leurs distances ou ont carrément coupé les ponts avec tout ce qui touche à la Russie, tandis que beaucoup d’autres ont complètement retiré leurs activités. du pays.